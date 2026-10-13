В Башкирии резко возросло количество ипотечных сделок

90 процентов ипотечных сделок зарегистрировано в электронном формате.

— Благодаря цифровизации нам удалось сделать услуги более доступными: заявления в основном обрабатываются за 24 часа. Это принципиально меняет качество взаимодействия между гражданами, кредитными организациями и государством. Отдельно стоит отметить значительный рост активности в сентябре, что, по всей видимости, обусловлено корректировкой условий по семейной ипотеке, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

В республике активно реализуется проект «Электронная ипотека за 24 часа», запущенный в партнерстве с крупнейшими банками. Он обеспечивает регистрацию права собственности на жилую и коммерческую недвижимость уже на следующий день после получения документов от банка-партнера.

Рост количества ипотек подтверждает устойчивый спрос на рынке жилищного кредитования. Ипотечные программы остаются ключевым инструментом улучшения жилищных условий населения и стимулируют развитие строительной индустрии.

Направить заявление на регистрацию ипотеки можно через портал госуслуг или веб-сервисы кредитных организаций.