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Общество
13 Октября , 09:51

В Башкирии резко возросло количество ипотечных сделок

С января по сентябрь внесено 66,8 тыс. записей об ипотеке — на 17 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

90 процентов ипотечных сделок зарегистрировано в электронном формате.

— Благодаря цифровизации нам удалось сделать услуги более доступными: заявления в основном обрабатываются за 24 часа. Это принципиально меняет качество взаимодействия между гражданами, кредитными организациями и государством. Отдельно стоит отметить значительный рост активности в сентябре, что, по всей видимости, обусловлено корректировкой условий по семейной ипотеке, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

В республике активно реализуется проект «Электронная ипотека за 24 часа», запущенный в партнерстве с крупнейшими банками. Он обеспечивает регистрацию права собственности на жилую и коммерческую недвижимость уже на следующий день после получения документов от банка-партнера.

Рост количества ипотек подтверждает устойчивый спрос на рынке жилищного кредитования. Ипотечные программы остаются ключевым инструментом улучшения жилищных условий населения и стимулируют развитие строительной индустрии.

Направить заявление на регистрацию ипотеки можно через портал госуслуг или веб-сервисы кредитных организаций.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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