В Башкирии провели смотр-конкурс убежищ

Комиссия оценивала, как их содержат и используют в мирное время. Лучшие были определены в трех группах убежищ различной вместимости. Среди призеров — убежища городов Уфа, Ишимбай, Стерлитамак, Октябрьский и Туймазы.

В ходе конкурса были также намечены основные направления дальнейшего совершенствования инженерной защиты населения.

В МЧС региона подчеркнули: в сегодняшних условиях объектам экономики необходимо содержать защитные сооружения в постоянной готовности к приему людей — это может спасти не одну человеческую жизнь.

Фото: МЧС РБ.