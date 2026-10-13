+14 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
13 Октября , 07:05

В Башкирии провели смотр-конкурс убежищ

В рамках месячника гражданской обороны в регионе подвели итоги ежегодного смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на объектах экономики.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Башкирии провели смотр-конкурс убежищВ Башкирии провели смотр-конкурс убежищ
В Башкирии провели смотр-конкурс убежищ

Комиссия оценивала, как их содержат и используют в мирное время. Лучшие были определены в трех группах убежищ различной вместимости. Среди призеров — убежища городов Уфа, Ишимбай, Стерлитамак, Октябрьский и Туймазы.

В ходе конкурса были также намечены основные направления дальнейшего совершенствования инженерной защиты населения.

В МЧС региона подчеркнули: в сегодняшних условиях объектам экономики необходимо содержать защитные сооружения в постоянной готовности к приему людей — это может спасти не одну человеческую жизнь.

Фото: МЧС РБ.

В Башкирии провели смотр-конкурс убежищ
В Башкирии провели смотр-конкурс убежищ
В Башкирии провели смотр-конкурс убежищ
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru