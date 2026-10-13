В Башкирии фонд «Защитники Отечества» расширил программу социальной адаптации

Для эффективного решения вопросов заключены 156 соглашений о сотрудничестве с различными ведомствами.

Диспансеризацию, включая обследование у узкопрофильных специалистов, в нынешнем году прошли более 3 тыс. человек, 3,7 тыс. ветеранов получили путевки в санаторий. Психолого-психотерапевтическая помощь оказана 5,8 тыс. ветеранов и членов их семей, в филиале работают два медицинских психолога.

Ветеранам с инвалидностью передано более 300 технических средств реабилитации. Более 700 ветеранов занимаются адаптивным спортом, и фонд обеспечивает их технологичными протезами, экипировкой и снаряжением, создает возможности для тренировок. Также выдано более 100 комплектов адаптивной одежды. С учетом особенностей здоровья ветеранов адаптировано 130 жилых помещений.

В филиал фонда за содействием в поисках работы обратились 4 тыс. ветеранов, из них трудоустроено более 3 тысяч человек. Для желающих открыть свое дело действуют меры поддержки, в том числе социальный контракт. В этом году их заключили более 270 ветеранов и членов их семей.