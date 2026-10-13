+14 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
13 Октября , 13:07

В Башкирии фонд «Защитники Отечества» расширил программу социальной адаптации

Фонд развивает многоуровневую систему поддержки, которая охватывает весь путь — от оформления документов и получения мер поддержки до медицинской и психологической реабилитации, трудоустройства, сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по РБ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Александр ДАНИЛОВ.Александр ДАНИЛОВ.
Фото:Александр ДАНИЛОВ.

Для эффективного решения вопросов заключены 156 соглашений о сотрудничестве с различными ведомствами.

Диспансеризацию, включая обследование у узкопрофильных специалистов, в нынешнем году прошли более 3 тыс. человек, 3,7 тыс. ветеранов получили путевки в санаторий. Психолого-психотерапевтическая помощь оказана 5,8 тыс. ветеранов и членов их семей, в филиале работают два медицинских психолога.   

Ветеранам с инвалидностью передано более 300 технических средств реабилитации. Более 700 ветеранов занимаются адаптивным спортом, и фонд обеспечивает их технологичными протезами, экипировкой и снаряжением, создает возможности для тренировок. Также выдано более 100 комплектов адаптивной одежды. С учетом особенностей здоровья ветеранов адаптировано 130 жилых помещений.

В филиал фонда за содействием в поисках работы обратились 4 тыс. ветеранов, из них трудоустроено более 3 тысяч человек. Для желающих открыть свое дело действуют меры поддержки, в том числе социальный контракт. В этом году их заключили более 270 ветеранов и членов их семей.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru