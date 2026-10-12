Житель Башкирии хотел купить билет на концерт и потерял 32 тысячи рублей

Молодому человеку написала девушка, предложив вместе сходить на концерт в Уфе. Она сообщила, что уже приобрела билет, и отправила ему ссылку на сайт, чтобы он выбрал место рядом.

Перейдя по ссылке, мужчина выбрал место и ввел данные банковской карты для оплаты. С его счета списали 4 тысячи рублей, но на сайте появилось сообщение, что билет не оплачен. В чате технической поддержки ему предложили оформить возврат, перейдя по ссылке. После этого с карты списали еще 4 тысячи рублей.

Затем молодому человеку сообщили, что при возврате произошла ошибка, и предложили повторить процедуру. Со счета списали еще 8 тысяч рублей и сообщили, что возврат подтвержден. Деньги на счет не поступили.

После этого мужчине прислали ссылку для оформления претензии. Ему предложили заплатить 16 тысяч рублей, пообещав предоставить два дополнительных билета. Он отказался и попросил вернуть ранее списанные деньги. Перейдя по очередной ссылке, он лишился еще 16 тысяч рублей. Общая сумма списаний составила 32 тысячи рублей.

Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.