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Общество
12 Октября , 12:26

В Уфе будут судить мужчину за плантацию наркосодержащих растений

Уголовное дело по факту культивирования и сбыта наркотических средств направила в суд прокуратура Орджоникидзевского района Уфы, сообщили в прокуратуре РБ.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

37-летний уфимец обвиняется в незаконном культивированим в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и сбыте частей таких растений.

По версии следствия, обвиняемый вырастил в Нуримановском районе 20 кустов растений, содержащих наркотические средства, собрал урожай, высушил его и расфасовал по упаковкам. Затем он привез товар в Уфу и реализовал.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. У обвиняемого изъято более 2 кг запрещенных веществ.

Обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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