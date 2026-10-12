В Уфе будут судить мужчину за плантацию наркосодержащих растений

37-летний уфимец обвиняется в незаконном культивированим в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и сбыте частей таких растений.

По версии следствия, обвиняемый вырастил в Нуримановском районе 20 кустов растений, содержащих наркотические средства, собрал урожай, высушил его и расфасовал по упаковкам. Затем он привез товар в Уфу и реализовал.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. У обвиняемого изъято более 2 кг запрещенных веществ.

Обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.