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Общество
12 Октября , 06:04

В Башкирии составили список старейших зданий

Уникальный анализ данных реестра недвижимости провели к Дню Республики специалисты Управления Росреестра по РБ, сообщили в ведомстве.

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Управление Росреестра по РБ.Управление Росреестра по РБ.
Фото:Управление Росреестра по РБ.

В список вошли 36 объектов, построенных в XVII — XIX веках. Все они обозначены на Публичной кадастровой карте.

— Как показал анализ, большинство жилых строений этого периода, сведения о которых хранятся в реестре, к настоящему времени физически утрачено. Деревянное и рубленое зодчество прошлых столетий не выдержало натиска времени. Иная судьба у объектов, имевших особое значение для экономики и духовной жизни региона: заводские комплексы, храмы и мечети сохранились и сегодня находятся под государственной охраной как объекты культурного наследия, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Среди индустриального наследия XVIII века — объект федерального значения «Комплекс Белорецкого металлургического завода» (корпус доменного цеха, 1752 год), «Воскресенский медеплавильный завод» в Мелеузовском районе (строения, 1745 и 1774 годы), «Преображенский медеплавильный завод» в Зилаирском районе (главный корпус, 1750 год). От некоторых объектов остались лишь стены, но их охранный статус дает возможность их реставрации. Здание компрессорной на заводе «Синтез» в Салавате, построенное в 1761 году, используется по назначению и сейчас.

В реестр объектов культурного наследия также вошли культовые сооружения. Это деревянная мечеть в селе Барсуанбашево Чишминского района (1774 год), отреставрированные Преображенская церковь в Зилаире (1748 год), храм Казанской иконы Божией Матери в Верхнем Авзяне (1758 год), Михаило-Архангельский храм в Архангельском (1803 год) и Свято-Никольский храм в Аскино (1805 год).

В Уфе сохранился целый комплекс зданий 1784 — 1798 годов, расположенный по улице Достоевского, 39. Это строения бывшего Тюремного замка, ныне территория УФСИН. Речь идет об административных корпусах, складах и уникальной для того времени бани-прачечной. Корпус Тюремного замка и стены включены в реестр объектов культурного наследия и находятся под охраной государства.

Среди сохранившихся памятников гражданской архитектуры выделяется купеческий особняк с магазином в селе Байки Караидельского района (1800 год).

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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