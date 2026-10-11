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Общество
11 Октября , 06:02

Уфимцев поздравили с Днём Республики

И. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов поздравил горожан с праздником. Его поздравление разместили на официальном сайте мэрии.

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Уфимцев поздравили с Днём РеспубликиУфимцев поздравили с Днём Республики
Уфимцев поздравили с Днём Республики

«Башкортостан является родным домом для людей разных национальностей и разного вероисповедания. При всем этом многообразии нас объединяет желание видеть его сильным и благополучным, — написал глава города. — Уфа, как столица республики, несет особую ответственность. У нас сосредоточены научные, культурные и образовательные центры, работают крупные предприятия, рождаются новые идеи. Но будущее города определяется не только масштабом проектов. Оно зависит от того, с каким отношением мы беремся за дело, как заботимся о близких, как бережем то, что создано до нас.

Благодарю всех, кто своим трудом развивает Уфу, помогает людям, воспитывает детей, поддерживает тех, кому сегодня особенно нужна забота. Отдельные слова признательности – уфимцам, которые защищают страну в зоне СВО, их семьям».

Фото: пресс-служба администрации Уфы.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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