Уфимцев поздравили с Днём Республики

«Башкортостан является родным домом для людей разных национальностей и разного вероисповедания. При всем этом многообразии нас объединяет желание видеть его сильным и благополучным, — написал глава города. — Уфа, как столица республики, несет особую ответственность. У нас сосредоточены научные, культурные и образовательные центры, работают крупные предприятия, рождаются новые идеи. Но будущее города определяется не только масштабом проектов. Оно зависит от того, с каким отношением мы беремся за дело, как заботимся о близких, как бережем то, что создано до нас.

Благодарю всех, кто своим трудом развивает Уфу, помогает людям, воспитывает детей, поддерживает тех, кому сегодня особенно нужна забота. Отдельные слова признательности – уфимцам, которые защищают страну в зоне СВО, их семьям».

Фото: пресс-служба администрации Уфы.