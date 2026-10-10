Вышел клип на песню «Шаймуратов генерал»

Клип выпустили ко Дню курая и Дню Республики Башкортостан. Участниками съемок стали учащиеся школы № 22 имени М.Шаймурата города Петровское Луганской области, их присутствие — знак того, что память о героях живет в новых поколениях, а история становится личной и близкой для каждого молодого сердца.

Съемки проходили на «Высоте Бессмертия» — месте гибели Героя РФ генерал-майора Шаймуратова. Здесь покоится он, генерал 112-й башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор М.М.Шаймуратов, и командир 7-го кавалерийского корпуса генерал С.И.Дудко.