В Башкирии прокуратура добилась закрытия пансионата для престарелых

Индивидуальный предприниматель в одном из зданий организовал деятельность по уходу за маломобильными и престарелыми людьми.

При проверке было установлено, что здание не предназначено для массового пребывания людей, так как в нем отсутствуют средства эвакуации при пожаре и имеются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокурор обратился в суд с требованием «установить запрет на оказание услуг». Суд требование удовлетворил. Кроме того, по инициативе прокуратуры, коммерсант оштрафован на 55 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ