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Общество
10 Октября , 07:45

В Башкирии прокуратура добилась закрытия пансионата для престарелых

В Ишимбае приостановлена деятельность пансионата, в котором находились 20 человек, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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В Башкирии прокуратура добилась закрытия пансионата для престарелыхВ Башкирии прокуратура добилась закрытия пансионата для престарелых
В Башкирии прокуратура добилась закрытия пансионата для престарелых

Индивидуальный предприниматель в одном из зданий организовал деятельность по уходу за маломобильными и престарелыми людьми.

При проверке было установлено, что здание не предназначено для массового пребывания людей, так как в нем отсутствуют средства эвакуации при пожаре и имеются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокурор обратился в суд с требованием «установить запрет на оказание услуг». Суд требование удовлетворил. Кроме того, по инициативе прокуратуры, коммерсант оштрафован на 55 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ

Автор:Артур СМОЛОВ
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