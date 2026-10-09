В Уфе состоялось вручение государственных премий имени Салавата Юлаева

За выдающийся вклад в развитие национального песенного искусства Государственной премией в области литературы, искусства и архитектуры был награжден композитор, народный артист Башкортостана, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, член Союза композиторов СССР и Союза писателей России. Рим Хасанов.

За значительный вклад в реализацию масштабных мероприятий международного, всероссийского и республиканского уровней лауреатом премии имени Салавата Юлаева этого года стал главный режиссер Государственного концертного зала «Башкортостан», заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Ильшат Фахертдинов. Он поставил более ста проектов и концертов различного уровня.

За спектакль «Одной жизни мало» премии удостоены башкирский прозаик, поэт, драматург, член Союза писателей Башкортостана, главный редактор литературно-художественного и общественно-политического журнала «Агидель» Мунир Кунафин и главный режиссер башкирской труппы Национального молодежного театра имени Мустая Карима, лауреат Государственной республиканской молодёжной премии имени Шайхзады Бабича Рустем Хакимов.

За памятник «Женщины 41-го» премией награждены народный художник Республики Башкортостан, лауреат Госпремии Башкортостана имени Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, член Союза художников России и Республики Башкортостан Владимир Лобанов, автор мемориальных досок танцовщику Рудольфу Нурееву и чемпиону мира Габдрахману Кадырову.

Также премию получили заслуженный художник Республики Башкортостан, лауреат Госпремии имени Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, член Союза художников России и Республики Башкортостан, обладатель Золотого нагрудного знака секретариата Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство» Фирдант Нуриахметов, участник республиканских и зональных выставок, автор бюстов Героев России — Гази Загитову, Алмазу Сафину Ильгиз Файзуллин, а также заслуженный художник Республики Башкортостан, лауреат Госпремии имени Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, член Союза художников России и Башкортостан Рустэм Хасанов. Он стал автором памятника Федору Шаляпину в Уфе.