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Общество
9 Октября , 18:31

В Уфе после реконструкции открылся парк имени Ленина

Парк имени Ленина открыт после масштабной реконструкции, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

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В Уфе после реконструкции открылся парк имени ЛенинаВ Уфе после реконструкции открылся парк имени Ленина
В Уфе после реконструкции открылся парк имени Ленина

«Одно из главных достоинств обновленного парка — он действительно получился для людей. Мемориальное, преимущественно официальное пространство нам удалось наполнить новыми смыслами. Парк едва открылся, и мы уже видим в нем много посетителей самого разного возраста и интересов. Уверен, теперь здесь будет так всегда», — отметил руководитель региона.

В парке появились детские и спортивные площадки, кафе, светомузыкальные фонтаны, интересные малые архитектурные формы — каждый уголок сделан с особой любовью к жителям. И, конечно, с огромным уважением к прошлому, которое здесь тоже сумели здесь сохранить.

«По-моему, получилось очень здорово. Благодарю президента, председателя правления Сбербанка России Германа Оскаровича Грефа за поддержку, внимание и личное участие в проекте. А всех горожан и гостей города приглашаю в обновленный парк», — подчеркнул Радий Хабиров.

Фото: Радий Хабиров ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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