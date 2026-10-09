В Уфе открыли памятник Мидхату Шакирову

Мидхат Закирович Шакиров, первый секретарь Башкирского обкома КПСС, — легендарный государственный деятель. Он встал во главе республики в 1969 году и руководил регионом в течение восемнадцати лет. В это время Башкирия особенно бурно развивалась: строились заводы, социальные и культурные объекты, жилье. Все это как нельзя лучше отражает памятник: Мидхат Шакиров стоит на фоне тех самых знаковых объектов.

Честь открыть памятник была предоставлена главе республики Радию Хабирову, дочери Мидхата Шакирова — Нэле Имашевой и его внучке Элине Червиченко.

— Мы все вместе должны отдать дань уважения выдающемуся государственному деятелю Мидхату Закировичу Шакирову. Восемнадцать лет в очень непростое время он руководил республикой. Я сейчас понимаю: отставание на один день, месяц в то время аукнулось бы сейчас, и мы бы не имели той крепкой экономической базы, сильнейшей, мощной по структуре. И, конечно, идея памятника — это прежде всего сказать: спасибо, уважаемый Мидхат Закирович, за то, что вы восемнадцать лет с любовью и уважением к людям управляли республикой и вели ее вперед, — отметил Радий Хабиров.

Дочь и внучка Мидхата Шакирова, вспоминая о своем отце и деде, выразили глубокую благодарность за внимание и уважение к нему. В завершение участники церемонии возложили к памятнику красные гвоздики.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.