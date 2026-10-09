+13 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
9 Октября , 05:49

В Уфе объявили конкурс на должность мэра

Прием документов от кандидатов на замещение должности главы администрации Уфы начнется 13 октября, сообщили в мэрии.

Добавить в предпочтительные источники Google
Администрация Уфы.Администрация Уфы.
Фото:Администрация Уфы.

Решение о проведении конкурса депутаты горсовета приняли на прошлой неделе.

Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе состоится 30 октября, сам конкурс — 9 ноября. Затем депутаты примут решение о назначении главы администрации города. Контракт с ним подпишет председатель горсовета.

Указом главы РБ в конкурсную комиссию включены заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике Данияр Абдрахманов, заместитель председателя Госсобрания — Курултая Салават Хусаинов и председатель госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле. От горсовета в ее состав вошли депутаты Александр Мельников и Руслан Зайнуллин, секретарь совета Татьяна Коротеева.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, могут подать документы с 13 по 23 октября по адресу: Уфа, проспект Октября, 120, каб. 105 (вход через бюро пропусков) с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (за исключением субботы и воскресенья).

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru