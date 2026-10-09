В Уфе объявили конкурс на должность мэра

Решение о проведении конкурса депутаты горсовета приняли на прошлой неделе.



Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе состоится 30 октября, сам конкурс — 9 ноября. Затем депутаты примут решение о назначении главы администрации города. Контракт с ним подпишет председатель горсовета.



Указом главы РБ в конкурсную комиссию включены заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике Данияр Абдрахманов, заместитель председателя Госсобрания — Курултая Салават Хусаинов и председатель госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле. От горсовета в ее состав вошли депутаты Александр Мельников и Руслан Зайнуллин, секретарь совета Татьяна Коротеева.



Лица, желающие принять участие в конкурсе, могут подать документы с 13 по 23 октября по адресу: Уфа, проспект Октября, 120, каб. 105 (вход через бюро пропусков) с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (за исключением субботы и воскресенья).