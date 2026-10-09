В Башкирии подорожали яйца и гречка

Лидерами подорожания на минувшей неделе стали помидоры — цены на них выросли на 7,2 процента, яйца — на 3,8 процента, и гречка — на 2,7 процента. Также выросли в цене картофель — на 2,3 процента, овощные и мясные консервы для детского питания — на 1,6 — 1,8 процента, свинина и соль — на 1,4 — 1,5 процента.

В то же время подешевели лук — на 4,9 процента, морковь — на 3,7 процента, яблоки — на 2,7 процента, сахар — на 1,8 процента, свекла — на 1,4 процента, капуста — на 1,3 процента и огурцы — на 1,2 процента.

Цены на остальные продукты питания из списка основных колебались в пределах 1 процента в большую или меньшую сторону.