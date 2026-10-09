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Общество
9 Октября , 08:43

Радий Хабиров рассказал в интервью о парке имени Ленина

Интервью выйдет в эфир сегодня в 14.00 на телеканале БСТ и в 19.15 на телеканале «Вся Уфа», сообщает пресс-служба главы РБ.

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Пресс-служба главы РБ.Пресс-служба главы РБ.
Фото:Пресс-служба главы РБ.

— В последний раз реконструкция парка имени Ленина в Уфе была в 1980-е годы. И у нас была такая логика, что в принципе мы приводим общественные пространства Уфы, других наших городов и районных центров в порядок. В Уфе мы начали, вы знаете, с дальних парков — в Черниковке, Сипайлово, Деме, Затоне. Но, разумеется, когда там более-менее что-то сделали, нужно было подумать и об этом парке. Все-таки это центральное место, это мемориальный в некотором смысле парк. Хотя мы немножко, надеюсь, ему сейчас другое звучание дадим. Поэтому настало время, — отметил руководитель региона.

Парк начал формироваться в 1860-е –70-е годы, при губернаторе Ушакове, поэтому сначала он назывался Ушаковский парк. Далее он менял названия. Сейчас многие предлагали вернуть ему историческое название, но Радий Хабиров с этим не согласился.

— Давайте остановим вот эту вакханалию переименований, сноса и установки памятников и придем к какому-то более-менее спокойному периоду. Назвали его именем Ленина, люди к этому привыкли. Поэтому пусть будет имени Ленина, как говорится, без каких-то оценок деятельности. Так исторически сложилось, пусть так будет, — подчеркнул глава РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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