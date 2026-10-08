В Башкирии предприниматель при господдержке открыла центр для семейных торжеств

Предпринимателю принадлежит образовательный центр в столице. Получив в Башкирской микрокредитной компании льготный заем на сумму 2 млн рублей под 4,5 процента годовых, Виктория запустила новый проект — семейное пространство «Радости» в поселке Чишмы.

— Микрофинансовая поддержка позволяет бизнесу решать различные задачи — от закупки сырья и материалов до запуска новых направлений деятельности. Поэтому мы постоянно информируем и консультируем предпринимателей и самозанятых о порядке и условиях предоставления такой финансовой поддержки, — отметила министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина.

Идея открытия семейного пространства, где дети и взрослые могут творить и отмечать важные события, родилась благодаря многолетнему опыту работы с детьми в частном детском саду и образовательном центре «Эврика». В небольших городах и поселках не хватает современной инфраструктуры для семейного отдыха, и предприниматель решила восполнить этот пробел.

Средства были направлены на ремонт помещения и закупку оборудования. В семейном пространстве уже прошли первые мероприятия, и отзывы от жителей только положительные.

— На первом этапе я ставлю цель сформировать устойчивый поток семейных мероприятий и сделать «Радости» точкой притяжения для жителей Чишмов и всего района. Планирую развивать несколько направлений. В перспективе бизнес должен выйти на регулярную загрузку в несколько десятков мероприятий в месяц, постепенно увеличивая количество постоянных клиентов и партнерских проектов, — подчеркнула Виктория Нургалиева.