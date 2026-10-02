В Башкирии назвали топ-10 муниципалитетов по земельному контролю

В лидеры вышли Иглинский, Уфимский, Калтасинский, Янаульский, Дюртюлинский, Белорецкий, Благовещенский и Учалинский районы, а также Октябрьский и Уфа.

— Главная цель проверок — не наказание землепользователей, а предупреждение нарушений и вовлечение неиспользуемых участков в оборот. Муниципальный земельный контроль способствует пополнению местных бюджетов: экономический эффект от проведенных мероприятий составил 95,1 млн рублей, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Всего за девять месяцев года проведено 7,7 тысячи контрольных и 8,5 тысячи профилактических мероприятий. Выявлено 4,5 тысячи нарушений земельного законодательства. Чаще всего это самовольное занятие участков, несоответствие использования участка разрешенному виду, неиспользование земли для жилищного строительства.