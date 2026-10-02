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Общество
2 Октября , 10:41

В Башкирии назвали топ-10 муниципалитетов по земельному контролю

Лучшие города и районы в сфере земельного контроля по итогам девяти месяцев года определили в Управлении Росреестра по РБ.

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Управление Росреестра по РБ.Управление Росреестра по РБ.
Фото:Управление Росреестра по РБ.

В лидеры вышли Иглинский, Уфимский, Калтасинский, Янаульский, Дюртюлинский, Белорецкий, Благовещенский и Учалинский районы, а также Октябрьский и Уфа.

— Главная цель проверок — не наказание землепользователей, а предупреждение нарушений и вовлечение неиспользуемых участков в оборот. Муниципальный земельный контроль способствует пополнению местных бюджетов: экономический эффект от проведенных мероприятий составил 95,1 млн рублей, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Всего за девять месяцев года проведено 7,7 тысячи контрольных и 8,5 тысячи профилактических мероприятий. Выявлено 4,5 тысячи нарушений земельного законодательства. Чаще всего это самовольное занятие участков, несоответствие использования участка разрешенному виду, неиспользование земли для жилищного строительства.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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