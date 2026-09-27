В Башкирии ответили фактчекингом на скандал из-за тарелки запеканки

Портал сообщил, что интернет-активист Даниил Алескеров из Уфы снова ловит хайп. Теперь он решил взвесить еду в столовой уфимской школы №22 и преподнести это как обман. Его видео подхватил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

«Итак, горе-блогер утверждает – порции блюд в школе не соответствуют заявленному весу, дети неоднократно жаловались на невкусную еду и отсутствие добавки, а также «вишенка на торте» – в прошлом году дети этой школы отравились рыбой. Взвешивание еды Алескеров, разумеется, снимал на видео. Контент прежде всего» - написал «Фактчекинг».

Интернет-портал объяснил, что происходило на самом деле:

«Оказалось, что порции, которые взвешивал «специалист широкого профиля», предназначались для снятия проб родителями. Естественно, для дегустации полноценные по весу порции никто не кладет – это проба, а не обед. Но хайп дороже всего – и вот кусочек запеканки выдали за системный недовес.

Про жалобы. В прошедшем учебном году жалобы со стороны учеников и их родителей на качество пищи в этой школе не поступали. А отравление рыбой – и вовсе придумано блогером. Ни администрация муниципалитета, ни Роспотребнадзор такого факта не фиксировали. Видимо, рыба была исключительно в воображении автора хайпа.

Для контроля качества питания в школе работает бракеражная комиссия, которая проверяет качество продуктов и готовых блюд. Ежемесячно в образовательной организации родители дегустируют пищу в школьной столовой.

Такая дегустация как раз и прошла 25 сентября 2026 года в 22-ой школе в рамках Единого республиканского дня открытых дверей «Родители Башкортостана — за здоровое питание!». На этой дегустации, собственно, Алескеров и провел свое «независимое расследование» – пришел на открытое мероприятие, вырвал порции из контекста и сделал сенсацию на пустом месте», - изложили подробности в интернет-портале.

И подвели итог: «Вместо диалога с бракеражной комиссией – видео для канала, вместо фактов – эмоции и выдумки, вместо реальной проблемы – раскрученный пузырь. Если есть вопросы к питанию – добро пожаловать в состав родительского контроля и бракеражной комиссии. Там работают по протоколам, а не для хайпа.

Фиксируем следующее – горе-блогеры, подобные Алескерову, не имея возможности и таланта к реальной и полезной общественной деятельности, выбирают ложь и провокации для удовлетворения собственных амбиций. А мы продолжим выводить такую деятельность на чистую воду.

Иллюстрация: портал «Фактчекинг по-башкирски».