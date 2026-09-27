В Башкирии обновили более 100 км туристических маршрутов

«По итогам 2025 года турпоток превысил 2,4 миллиона поездок - на 8,2% больше, чем в 2024-м. В общероссийском рейтинге мы поднялись с 16-го на 13-е место, а в ПФО заняли третью позицию. Для развития туризма важна инфраструктура. Только в этом году обновляем более 100 километров туристических маршрутов - трассы Уфа - Инзер - Белорецк, Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск и другие», - сообщил Андрей Назаров.

Он напомнил, что Башкирия - единственный регион России с двумя глобальными геопарками ЮНЕСКО - «Торатау» и «Янган-Тау». А живопись пещеры Шульган-Таш включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Развивается событийный туризм: пять проектов получили субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В прошлом году Башкирия отмечена как лидер по научно-популярному туризму.

«Правительство республики хорошо поработало в этом направлении. Вижу, как меняется отношение к туризму: он становится делом не только крупных компаний, но и малого бизнеса, семейных предприятий, сельских поселений. Спасибо всем, кто делает Башкортостан гостеприимным - отельерам, экскурсоводам, рестораторам. Благодаря вашему труду республика становится местом, куда хочется возвращаться», - подчеркнул Андрей Назаров.

Фото: соцсетит Андрея Назарова.