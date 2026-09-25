В Уфе обсудили идейное и публицистическое наследие Ивана Аксакова

Мероприятие состоялось в рамках ежегодного Международного Аксаковского праздника, проходящего в эти дни в Башкирии. Праздник в этом году посвящен сразу двум датам: 235-летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова и 140-летию со дня кончины его сына Ивана Сергеевича Аксакова — поэта, публициста и одного из лидеров славянофильского движения.

В круглом столе приняли участие представители научного сообщества, эксперты в сфере гуманитарных наук, писатели, историки, философы, культурологи из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также гости из Болгарии, Белоруссии, Афганистана, Сербии и Финляндии.

— Сегодня мы собрались, чтобы обсудить тему, имеющую прямое отношение к нашему настоящему и будущему, поскольку труды Ивана Аксакова посвящены политическому положению России в XIX веке, славянскому вопросу, тому, что мы сегодня называем русским миром, и в целом освещению исторической и цивилизационной миссии российского государства, — отметил модератор круглого стола, и.о. ректора Академии Главы Республики Башкортостан Азат Бадранов.

Ключевыми темами обсуждения стало идейное наследие Ивана Аксакова и его роль в контексте современных геополитических событий; развитие славянофильской и евразийской традиций, современное понимание России как самостоятельного государства-цивилизации. Большое внимание ученые и эксперты уделили башкирским истокам евразийской мысли и их роли в формировании общероссийской идентичности.

Еще одним мероприятием стала встреча Героя России, военного и полярного летчика, генерал-лейтенанта авиации в запасе, бывшего командующий авиацией ФСБ России, личного летчика президента России Владимира Путина по горячим точкам Кавказа, члена Попечительского совета Аксаковского фонда Николая Гаврилова со студентами Академии главы Республики Башкортостан.

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