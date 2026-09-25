Гина Хаджиева: Иван Аксаков дорог нам, болгарам

В Академии главы Республики Башкортостан прошел круглый стол «Иван Аксаков и евразийское призвание России: от славянофильства XIX века к концепции «Россия — государство-цивилизация». Башкирские истоки евразийской мысли». Мероприятие состоялось в рамках ежегодного Международного Аксаковского праздника. Почетный гость праздника Гина Хаджиева ответила на вопросы журналистов.

— Я живу в Шипке, там, где были сражения во время русско-турецкой освободительной для нас войны. Есть такое кладбище, где похоронены все русские, которые жили в Болгарии после гражданской войны. Там много памятников, — рассказала она. — Что касается Ивана Аксакова — сам он в Болгарии не был, но сделал как председатель Московского славянского комитета все, что мог для нашего освобождения. И деньги собирал для болгарского ополчения, и выступал в защиту Болгарии, и приветствовал ее воссоединение после 1885 года. Мы помним его, и он дорог нам, болгарам.

Гина Хаджиева рассказала, что в Уфе она в третий раз и благодаря теплому приему, оказанному сотрудниками музея Сергея Аксакова столица Башкирии стала ей близкой и родной.

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