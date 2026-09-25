Ещё в одном районе Башкирии открылся центр помощи участникам СВО и их близким

На торжественном открытии центра собрались сами участники спецоперации, ветераны и их близкие.

Центр разместился в отдельном здании: в нем сделали ремонт и закупили необходимую мебель. К благоустройству присоединились также волонтеры, сами бойцы и их семьи.

В центре ведут прием социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» и представители Ассоциации ветеранов СВО, функционируют кабинеты юриста и психолога.

Сообщается, что центр также станет площадкой для общения и реализации общественных инициатив, которые помогут ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни и почувствовать крепкое плечо единомышленников.

Фото: администрация Хайбуллинского района.