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Общество
25 Сентября , 06:13

Ещё в одном районе Башкирии открылся центр помощи участникам СВО и их близким

В Хайбуллинском районе Башкирии заработал центр, в котором поддержку могут получить ветераны спецоперации и члены их семей, сообщает местная администрация.

Ещё в одном районе Башкирии открылся центр помощи участникам СВО и их близкимЕщё в одном районе Башкирии открылся центр помощи участникам СВО и их близким
Ещё в одном районе Башкирии открылся центр помощи участникам СВО и их близким

На торжественном открытии центра собрались сами участники спецоперации, ветераны и их близкие.

Центр разместился в отдельном здании: в нем сделали ремонт и закупили необходимую мебель. К благоустройству присоединились также волонтеры, сами бойцы и их семьи.

В центре ведут прием социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» и представители Ассоциации ветеранов СВО, функционируют кабинеты юриста и психолога.

Сообщается, что центр также станет площадкой для общения и реализации общественных инициатив, которые помогут ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни и почувствовать крепкое плечо единомышленников.

Фото: администрация Хайбуллинского района.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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