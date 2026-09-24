В башкирском селе Абзаково появилась аллея в память о ветеранах боевых действий

В парке «Аллеи Славы» села Абзаково появилась новая яблоневая аллея. Ее высадили пожарные Госкомитета РБ по ЧС в честь тех, кто с честью выполнял и выполняет свой долг: воинов-афганцев, участников операций на Северном Кавказе, и героев СВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Семь молодых яблонь — это не просто озеленение территории, а живой памятник мужеству наших земляков, — отмечается в пресс-релизе. — Пройдут годы, деревья окрепнут, но они по-прежнему будут напоминать нам о людях, которые, не раздумывая, встали на защиту Родины».

Фото предоставлено пресс-службой Госкомитета РБ по ЧС.