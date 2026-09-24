В Башкирии состоялся семинар по освещению в СМИ темы ВИЧ

В качестве спикеров были приглашены специалисты Республиканского центра СПИД и представители общественных организаций. В семинаре приняли участие журналисты республиканских, муниципальных и городских изданий.

Как отметил в своем приветственном слове заместитель руководителя агентства Марат Газизов, в средствах массовой информации региона темы борьбы против распространения ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, а также пропаганда здорового образа жизни давно стали одними из ведущих. Но нельзя допустить, чтобы они превратилась в дежурную повестку и сводились лишь к сухой статистике.

– Необходимость в такой встрече давно назрела. Нам нужен конструктивный разговор с экспертами, касающийся различных нюансов журналисткой работы на эту чувствительную тему. Лично я бы хотел узнать, на чем сегодня следует заострить внимание жителей республики? И в целом, какие задачи стоят на сегодняшний день перед журналистами в плане освещения этой стороны нашей жизни? Ведь в следующем году будет сорок лет, как был поставлен первый диагноз ВИЧ в нашей стране. Среди нас немало людей, живущих с ВИЧ, как мы должны формировать адекватное отношение общества к ним? – начал семинар с наболевших вопросов Марат Газизов.

Первой выступила врач-эпидемиолог центра СПИД Залина Янгареева, которая сообщила об эпидемситуации по ВИЧ в регионе. На эту тему в нашей газете был опубликован аналитический материал, приуроченный к Дню распространения информации о ВИЧ и старении, он ежегодно отмечается 18 сентября.

Также спикер напомнила участникам семинара: коварство инфекции заключается в том, что ее инкубационный период порой составляет до 10 лет и все это время она может себя никак не проявлять. Зато потом вдруг человека начинает лихорадить. Врач перечислила наиболее распространенные симптомы ВИЧ. В их числе повышенная температура, которая держится неделями и даже месяцами, увеличение лимфоузлов, чаще всего в подмышках, частые пневмонии, не поддающиеся лечению, сыпь по всему телу и так далее.

А также напомнила, что при, так называемых, аварийных ситуациях (так врачи называют спонтанный незащищенный секс: по статистике в 96,1 процента случаев заражение инфекцией происходит половым путем) лучше всего сдавать не экспресс-тест, а полноценный анализ на ВИЧ, поскольку кровь из вены дает более достоверный результат.

Вообще, врачи-инфекционисты советуют людям, ответственно относящимся к своему здоровью, и здоровью своих родных и близких, сдавать анализ на ВИЧ два раза в год. А заодно на такие инфекции, как сифилис, гепатиты С и В. Все это можно осуществить в центре и совершенно бесплатно.

Также во время семинара зашла речь о грамотном ведении соцсетей. Поскольку народ давно уже массово перешел туда, особенно молодежная аудитория, желательно наращивать свое присутствие в популярных мессенджерах. Такой посыл получил центр СПИД от организаторов семинара.

В свою очередь начальник юротдела центра Мират Гареев рассказал об ответственности и правах людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. К примеру, статья 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией», направлена на обеспечение безопасности и предотвращение передачи заболевания другим людям. Статья предусматривает уголовное наказание за сокрытие от полового партнера информации о своем диагнозе. Ответственность придется нести даже, если партнер не заразился.

Что касается, прав, то юрист подчеркнул, что ВИЧ не может ограничивать возможности человека в сфере образования и труда. Нельзя уволить, отказать в приеме на работу или в образовательное учреждение на основании положительного ВИЧ-статуса. Также противозаконно требовать от соискателей или сотрудников сдать анализ на ВИЧ, поскольку при бытовых контактах инфекция не передается. Это исключительно добровольное медицинское освидетельствование. Исключение составляют лишь доноры и некоторые профессиональные группы, где есть риск соприкосновения с биоматериалами.

Психолог и руководитель программ благотворительного фонда «Дети+» Анна Рафикова рассказала, о том, насколько ранимы и чувствительны люди с положительным статусом. И как их могут ранить яркие с журналистской точки зрения публикации. Особенно этому подвержены дети и подростки.

Ей довелось работать с мальчиком, который впал в глубокую депрессию. Поначалу никто не мог понять, что случилось. Затем выяснилось, что на просторах инета он нашел информацию: якобы люди с ВИЧ в среднем живут около пятнадцати лет. Поскольку парень получил инфекцию с рождения и ему на тот момент исполнилось тринадцать лет, он решил, что ему осталось жить всего два года. Группе психологов стоило большого труда вывести парня из того ужасного состояния. И убедить в том, что сегодня люди с вирусом иммунодефицита человека при своевременном и регулярном лечении живут так же долго, как и люди без ВИЧ.

То есть, в журналистике, как и во врачебном деле, главный постулат – не навреди. Особенно когда речь идет о людях, оказавшихся в такой сложной ситуации. Они панически боятся, что о диагнозе узнают окружающие. Если медицина и фармацевтика у нас продвинулись хорошо вперед, и ВИЧ давно перестал быть смертельным приговором и перешел в разряд контролируемых хронических заболеваний, то само общество в плане восприятия ВИЧ-положительных застряло где-то в девяностых годах. Когда в ходу были плакатики со шприцами и считалось, что ВИЧ – это удел маргиналов и наркоманов, напомнил участникам психолог общественной организации «Позитивная среда» Олег Кушнерук.

Именно об этом говорила и приглашенная на мероприятие пациентка с положительным статусом. Судя по всему, она имела опыт общения с журналистами, который у нее оставил не самое благоприятное впечатление. Хотя прямо об этом она, конечно, не сказала. Лишь деликатно попросила работников СМИ слышать собеседника. И если он говорит, что не хочет затрагивать ту или иную тему, учитывать его пожелание.

И вместо того, чтобы в подробностях рассказывать при каких обстоятельствах положительный получил инфекцию, по мнению девушки, полезнее сообщить, что делать в таком случае, куда обращаться за помощью. И дать возможность согласившемуся на интервью человеку, рассказать о том, что его волнует. Что ж, желание быть услышанным и понятым — одна из главных потребностей человека во все времена.

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