В Башкирии скидки семьям с детьми предоставят в 994 организациях

Получить информацию о скидках можно на Семейном портале РБ. В данный момент их предоставляют 994 организации.
Семьи могут выгодно купить одежду, продукты, мебель, сходить в музей, записать ребенка в секцию. Есть предложения для малоимущих, многодетных семей, семей участников СВО, детей-сирот, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы узнать, какие действуют скидки, необходимо выбрать на интерактивной карте категорию или район поиска. Условия предоставления льгот обозначены в карточках организаций.
Предприниматели, еще не присоединившиеся к проекту, могут сами добавить свои акции и скидки.