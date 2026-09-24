В Башкирии скидки семьям с детьми предоставят в 994 организациях

Получить информацию о скидках можно на Семейном портале РБ. В данный момент их предоставляют 994 организации.

Семьи могут выгодно купить одежду, продукты, мебель, сходить в музей, записать ребенка в секцию. Есть предложения для малоимущих, многодетных семей, семей участников СВО, детей-сирот, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы узнать, какие действуют скидки, необходимо выбрать на интерактивной карте категорию или район поиска. Условия предоставления льгот обозначены в карточках организаций.

Предприниматели, еще не присоединившиеся к проекту, могут сами добавить свои акции и скидки.