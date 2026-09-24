В Башкирии открылась выставка памяти Константина Толкачёва

Как сообщает пресс-служба главы РБ, выставка в честь Константина Толкачева рассказывает о человеке, который более четверти века возглавлял парламент республики. Открывая выставку, Радий Хабиров отметил, что Константин Толкачев останется частью истории республики.

«В рамках указа об увековечении памяти нашего старшего товарища мы сегодня открываем эту выставку. Время идет, и мы все больше осознаем, какая это огромная потеря. Мы лишились нашего соратника, но память о нем живет и будет жить», - сказал Радий Хабиров.

Супруга Константина Борисовича – Нина Николаевна Толкачева, поблагодарила руководство республики и коллектив Госсобрания за сохранение живых, трогательных воспоминаниях о близком человеке.

Осмотрев экспозицию, глава Башкирии отметил: «Он был многогранной личностью, с потрясающим чувством юмора и широким кругозором, при этом – сильнейшим юристом. Быть доктором юридических наук – это одно, а быть по-настоящему глубоким знатоком законодательства – совсем другое. И он обладал этими знаниями. Константин Борисович любил жизнь, и мы все вспоминаем его с благодарностью».

Фото: пресс-служба главы РБ.