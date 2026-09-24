В Башкирии назвали лучшие добровольные пожарные команды

В соревнованиях приняли участие 54 команды, представляющих 46 муниципалитетов.

Участников приветствовали вице-премьер Ирек Сагитов, начальник ГУ МЧС России по РБ Владимир Горин и глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров.

Победители определились в острой борьбе. Лучшими в соревнованиях на основной технике стали пожарные Аркауловского сельсовета Салаватского района, Маканского сельсовета Хайбуллинского района и Бишкураевского сельсовета Илишевского района. На прицепной технике победителями признаны команды Нижнеарметовского сельсовета Ишимбайского района, Ивано-Казанского сельсовета Иглинского района и Раздольевского сельсовета Краснокамского района.

Победителям вручены призы — пожарный автомобиль, прицепная пожарная техника, мотопомпы и ранцевые огнетушители.

Одновременно со «взрослым» в парке «Патриот» проходил конкурс «Юный пожарный». На звание лучшей пожарной дружины претендовали 22 команды. Победителями стали ребята из школы № 7 села Иглино, лицея села Булгаково и гимназии № 3 Стерлитамака.

Добавим, что сегодня в республике более 4 тысяч добровольных пожарных, на вооружении которых 730 единиц техники.