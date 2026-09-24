В Башкирии нарисовали портрет типичного безработного

Доля женщин среди безработных составляет почти 70 процентов. Рынок труда заметно «повзрослел»: 80,7 процента ищущих работу относятся к категории от 30 до 59 лет. Молодежь от 16 до 24 лет составляет 4,6 процента, от 25 до 29 лет — 5,5 процента.

Восемь из десяти человек имеют высшее или среднее профессиональное образование. 60,4 процента соискателей живут в городах. Самая частая причина, почему люди ищут работу — увольнение по собственному желанию, так происходит в 58 процентах случаев.

Людей с инвалидностью среди безработных 7,2 процента. Здесь помогают инклюзивные практики: адаптирование рабочих мест, обучение с учетом состояния здоровья.

Для каждого соискателя карьерные консультанты выстраивают индивидуальную траекторию. Это может быть профориентационное тестирование, подбор вакансий из базы портала «Работа России», запись на курсы по одной из востребованных программ, консультация по открытию своего дела.

— Понимая, кто именно к нам приходит, мы можем точнее подбирать инструменты поддержки и быстрее помогать найти работу, которая подходит именно этому человеку, — отметил директор Кадрового центра «Работа России» РБ Ридан Ахьямов.