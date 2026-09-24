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Общество
24 Сентября , 09:40

В Башкирии на сурдоперевод для слабослышащих направили 13 миллионов рублей

Услуги получили более 2 тысяч жителей республики с нарушениями слуха, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Слабослышащие люди пользуются сурдопереводом в различных ситуациях — при прохождении медкомиссии, госпитализации, обращении в государственные органы, оформлении доверенностей, завещаний или сделок с имуществом.

Воспользоваться услугой сурдоперевода они могут при наличии рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Поддержка составляет до 84 часов в год и оплачивается за счет федерального бюджета.

Чтобы получить услугу, нужно подать заявление. Это можно сделать через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. Гражданина поставят на учет и выдадут ему направление в организацию, занимающуюся сурдопереводом по госконтракту.

Добавим, что людям с нарушениями слуха также предоставляют технические средства реабилитации: слуховые аппараты, телевизоры с телетекстом, смартфоны с видеосвязью и другие.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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