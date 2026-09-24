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Общество
24 Сентября , 06:35

«Хранители дендропарка» из Башкирии поборются за победу на детском экофоруме

С 29 по 30 сентября в Магнитогорске пройдет очный этап Детского экологического форума (ДЭФ). Республику на нем представит команда «Хранители дендропарка».

«Хранители дендропарка» из Башкирии поборются за победу на детском экофоруме«Хранители дендропарка» из Башкирии поборются за победу на детском экофоруме
«Хранители дендропарка» из Башкирии поборются за победу на детском экофоруме

Путевку в финал юные исследователи получили по итогам заочного этапа, который собрал школьников 5–11 классов из 89 регионов страны. Экспертная комиссия высоко оценила проекты ребят, и наша команда вошла в число лучших, пройдя отбор среди участников из 51 субъекта РФ.

В состав республиканской делегации вошли ученики школ Уфы, а также Аургазинского, Туймазинского и Уфимского районов. Это опытные исследователи, уже успевшие достойно заявить о себе на республиканских и российских олимпиадах. В Магнитогорске они представят не только общий проект команды, но и свои учебно-исследовательские работы. Научные тезисы наших школьников будут опубликованы и размещены в библиотеке elibrary.ru.

Подготовкой юных дарований занимаются наставники Республиканского детского эколого-биологического центра — Эльза Габбасова и Эльвира Каримова.

С 21 по 28 сентября стартует всероссийское онлайн-голосование за звание «Народный проект». Из 51 работы, представленной региональными командами, предстоит выбрать лучшую. Проект наших ребят из команды «Хранители дендропарка» носит название — «От дворянского поместья — к памятнику природы!». Его цель — создать просветительскую площадку на территории Непейцевского дендропарка в Уфе. Отдать свой голос за проект из Башкирии можно по ссылке.

Фото: Эльза ГАББАСОВА.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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