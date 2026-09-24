«Хранители дендропарка» из Башкирии поборются за победу на детском экофоруме

Путевку в финал юные исследователи получили по итогам заочного этапа, который собрал школьников 5–11 классов из 89 регионов страны. Экспертная комиссия высоко оценила проекты ребят, и наша команда вошла в число лучших, пройдя отбор среди участников из 51 субъекта РФ.

В состав республиканской делегации вошли ученики школ Уфы, а также Аургазинского, Туймазинского и Уфимского районов. Это опытные исследователи, уже успевшие достойно заявить о себе на республиканских и российских олимпиадах. В Магнитогорске они представят не только общий проект команды, но и свои учебно-исследовательские работы. Научные тезисы наших школьников будут опубликованы и размещены в библиотеке elibrary.ru.

Подготовкой юных дарований занимаются наставники Республиканского детского эколого-биологического центра — Эльза Габбасова и Эльвира Каримова.

С 21 по 28 сентября стартует всероссийское онлайн-голосование за звание «Народный проект». Из 51 работы, представленной региональными командами, предстоит выбрать лучшую. Проект наших ребят из команды «Хранители дендропарка» носит название — «От дворянского поместья — к памятнику природы!». Его цель — создать просветительскую площадку на территории Непейцевского дендропарка в Уфе. Отдать свой голос за проект из Башкирии можно по ссылке.

Фото: Эльза ГАББАСОВА.