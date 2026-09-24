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Общество
24 Сентября , 04:34

Ахмадиевы из Янаула будут бороться за победу на «Семейной зарнице» в Волгограде

Стартовал финальный этап второго сезона всероссийской игры «Семейная зарница», сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по РБ.

Филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ.Филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ.
Фото:Филиал фонда «Защитники Отечества» по РБ.

Участниками соревнований стали более 400 семейных команд с наставниками из числа ветеранов СВО. Башкирию представляет семья Ахмадиевых из города Янаула. Есения Александровна и Ильдус Рамзиевич воспитывают детей в духе доверия и любви, прививают трудолюбие и уважение к старшим. Дочь Энже и племянница Вилия учатся в девятом классе гимназии имени И. Ш. Муксинова, активно участвуют в школьных конкурсах и праздниках.

— «Семейная зарница» — уникальный проект. Это школа жизни, где старшие передают младшим знания об истории, культуре и семейных традициях, показывают пример мужества, ответственности и патриотизма. Будем болеть за нашу семью. Надеемся, что она покажет отличные результаты, — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РБ Гульнур Кульсарина.

В программе соревнований — маршрутная квест-игра, в ходе которой семейные команды пройдут десять контрольных точек по разным направлениям — от первой помощи и туризма до управления БПЛА и основ радиосвязи. Участникам также предстоит справиться с интеллектуальными задачами.

Добавим, что в этом году в игре участвуют семейные команды из четырех человек: это двое взрослых разного пола и двое детей в возрасте от 11 лет. В подготовке каждой команды принимал участие ветеран СВО.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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