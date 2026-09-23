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Общество
23 Сентября , 14:10

В Уфе будут учиться отражать нападение террористов на военный комиссариат

Завтра, 24 сентября, в столице Башкирии пройдут антитеррористические учения, предупреждает граждан УФСБ России по РБ.

В Уфе будут учиться отражать нападение террористов на военный комиссариатВ Уфе будут учиться отражать нападение террористов на военный комиссариат
В Уфе будут учиться отражать нападение террористов на военный комиссариат

По легенде, диверсионно-террористическая группа нападет на здание Военного комиссариата Республики Башкортостан, расположенное на улице Карла Макса, 14.

Подразделения силовых ведомств будут отрабатывать блокировку и нейтрализацию «диверсантов», чтобы обеспечить антитеррористическую защищенность объекта в центре города.

В ходе учений будут задействованы средства авиации, использованы имитационные и другие спецсредства, привлечены сотрудники правоохранительных органов.

«Просим жителей и гостей столицы республики соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по РБ.

Фото: иллюстрация fsb.ru.

В Уфе будут учиться отражать нападение террористов на военный комиссариат
В Уфе будут учиться отражать нападение террористов на военный комиссариат
В Уфе будут учиться отражать нападение террористов на военный комиссариат
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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