В Уфе будут учиться отражать нападение террористов на военный комиссариат

По легенде, диверсионно-террористическая группа нападет на здание Военного комиссариата Республики Башкортостан, расположенное на улице Карла Макса, 14.

Подразделения силовых ведомств будут отрабатывать блокировку и нейтрализацию «диверсантов», чтобы обеспечить антитеррористическую защищенность объекта в центре города.

В ходе учений будут задействованы средства авиации, использованы имитационные и другие спецсредства, привлечены сотрудники правоохранительных органов.

«Просим жителей и гостей столицы республики соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по РБ.

Фото: иллюстрация fsb.ru.