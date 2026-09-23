В Стерлитамаке рабочий пострадал при смазке грузового каната

Инцидент произошел 26 февраля в цехе БСК.

Слесарь-ремонтник занимался техобслуживанием грузового подъемника. Надев страховочную привязь, он поднялся на металлоконструкцию и начал смазывать грузовой канат смоченной маслом ветошью. Другой работник, находившийся за пультом управления, двигал канат вверх и вниз по команде коллеги. В какой-то момент тряпку вместе с перчаткой слесаря-ремонтника прижало канатом к барабану лебедки, а потом, при реверсивном движении, затянуло между ними. Пострадавший получил тяжелую травму.

Как показало расследование, причиной несчастного случая стало несовершенство технологического процесса: регламента техобслуживания грузового подъемника не было. Кроме того, смазка каната в нарушение инструкции по охране труда проводилась при включенном электроприводе. Контроль за ходом работ отсутствовал, пояснила замруководителя Гострудинспекции Юлия Харина.

Материалы расследования будут переданы в следственные органы.