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Общество
23 Сентября , 10:02

В Стерлитамаке рабочий пострадал при смазке грузового каната

Расследование несчастного случая с 57-летним работником стерлитамакской компании «Химремонт» завершила Гострудинспекция в РБ, сообщили в ведомстве.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Инцидент произошел 26 февраля в цехе БСК.

Слесарь-ремонтник занимался техобслуживанием грузового подъемника. Надев страховочную привязь, он поднялся на металлоконструкцию и начал смазывать грузовой канат смоченной маслом ветошью.  Другой работник, находившийся за пультом управления, двигал канат вверх и вниз по команде коллеги. В какой-то момент тряпку вместе с перчаткой слесаря-ремонтника прижало канатом к барабану лебедки, а потом, при реверсивном движении, затянуло между ними. Пострадавший получил тяжелую травму.

Как показало расследование, причиной несчастного случая стало несовершенство технологического процесса: регламента техобслуживания грузового подъемника не было. Кроме того, смазка каната в нарушение инструкции по охране труда проводилась при включенном электроприводе. Контроль за ходом работ отсутствовал, пояснила замруководителя Гострудинспекции Юлия Харина.

Материалы расследования будут переданы в следственные органы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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