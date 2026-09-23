1 октября текущего года в Башкирии стартует республиканский конкурс «Предприниматель года», который проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В конкурсе могут принять участие индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории республики и занимающиеся бизнесом не менее двух лет. Организатором конкурса выступит Министерство предпринимательства и туризма Башкирии.
Как сообщила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, конкурс «Предприниматель года» является не просто соревнованием за звание лучшего, а эффективной платформой для обмена опытом между представителями бизнеса из различных отраслей. У предпринимателей есть интерес к конкурсу и задача власти — поддержать их инициативы, масштабировать успешные практики и создать в республике комфортный климат для развития бизнеса.
Конкурс пройдет до 10 ноября 2026 года в два этапа: первый — отборочный (муниципальный), второй — заключительный (республиканский). Отборочный этап проводится администрациями муниципалитетов с 1 по 15 октября 2026 года.
Заявочная кампания заключительного этапа для победителей отборочного тура состоится с 16 по 31 октября 2026 года, а заключительный (республиканский) этап пройдет с 1 по 10 ноября 2026 года. Торжественная церемония награждения запланирована на ноябрь 2026 года.
В ходе конкурса определят одного победителя в каждой из 18 номинаций:
— «Лучший предприниматель года в сфере производства (малое (микро) предприятие)»;
— «Лучший предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
— «Лучший предприниматель года в сфере оптовой торговли»;
— «Лучший предприниматель года в сфере розничной торговли»;
— «Лучший предприниматель года в сфере туризма»;
— «Лучший предприниматель года в сфере бытовых услуг и услуг автосервиса»;
— «Лучший молодой предприниматель года (индивидуальный предприниматель или руководитель организации не старше 35 лет)»;
— «Лучший предприниматель года в области инноваций и новых технологий»;
— «Лучший предприниматель года в сфере IT и цифровых технологий»;
— «Лучший предприниматель года в сфере консалтинговых услуг для бизнеса»;
— «Лучший предприниматель года в сфере строительства»;
— «Лучший предприниматель года в области транспорта, транспортной логистики»;
— «Лучший предприниматель года в сфере народных художественных промыслов и ремесел»;
— «Лучший предприниматель года в сфере общественного питания»;
— «Лучший семейный бизнес года»;
— «Лучший социальный предприниматель года»;
— «Лучший предприниматель года среди ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей»;
— «Лучший предприниматель года в сфере креативных индустрий».
Фото: пресс-служба правительства РБ.