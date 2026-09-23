Реконструкция улицы Октябрьской революции в Уфе продлится до 2029 года

Уже завершена реконструкция на участке от улицы Ленина до улицы Цюрупы, а также на участке в один километр от улицы Цюрупы до улицы Воровского. Здесь переустроены сети связи, сооружена ливневая канализация, построена двухполосная проезжая часть.

В нынешнем году на участке от улицы Цюрупы до улицы Новомостовой обустроен тротуар из гранитной плитки. На остальных участках работы будут выполнены в 2027 году. Также нынче запланировано завершить монтаж наружного освещения.

Что касается реставрации домов — объектов культурного наследия, то к этим работам уже приступили на участке от улицы Цюрупы до улицы Новомостовой. По четной стороне их выполнит инвестор, по нечетной — муниципалитет.

К домам подведут современные водопроводные, газовые и электрические сети, завершить эти работы планируется в 2027 году. А на участке от улицы Новомостовой до улицы Воровского они пройдут в 2028 — 2029 годах.

Благоустройство территории вокруг домов намечено на 2028 год. Речь идет об архитектурной подсветке, системе видеонаблюдения, озеленении и малых архитектурных формах.