Радий Хабиров прокомментировал смену кадров в правительстве Башкирии

Комментируя назначение Александра Шельдяева на должность и.о. премьер-министра, глава республики подчеркнул, что при сохранении преемственности ждет от правительства новых результатов.

- Будет сохранена преемственность, потому что правительство — достаточно большой коллектив людей. Люди должны понимать, что те требования, тот характер работы сохранятся. Но любое решение мы принимаем еще с целью внести что-то новое, дополнительную энергию. При сохранении базовых принципов работы правительства мы ждем повышения эффективности и появления новых проектов, — пояснил он.

Андрей Назаров, покидающий пост премьер-министра в связи с избранием депутатом Курултая по 28-му округу, заявил, что уходит с чувством выполненного долга.

Он назвал прошедшие годы работы в правительстве республики непростыми, так как управленческая команда сталкивалась с беспрецедентными вызовами:

- Было важно не с опозданием реагировать и по хвостам бить, а именно с опережением принимать решения оперативные, которые могли бы уберечь наших граждан и двигать вперед экономику, — подчеркнул он.

Теперь уже и.о. премьер-министра Александр Шельдяев поблагодарил главу республики за доверие и обозначил приоритеты.

- Приложу все свои усилия, чтобы приумножить тот багаж, ту базу, которая сегодня есть. Двенадцать направлений из двадцати национальных проектов, которые реализуются на федеральном уровне, точно будем продолжать, — заявил он. Также продолжится курс на усиление цифровизации и присутствие искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба главы РБ.