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Общество
23 Сентября , 09:49

Профсоюзный лидер из Стерлитамака принёс Башкирии всероссийскую победу

В Краснодарском крае завершился XII Всероссийский конкурс «Траектория успеха» среди первичных профсоюзных организаций работников вузов. Председатель объединенной первичной профсоюзной организации Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Артур Мухаметшин одержал блестящую победу, продемонстрировав глубокие правовые знания и успешно защитив проект по развитию кадрового потенциала университета.

Профсоюзный лидер из Стерлитамака принёс Башкирии всероссийскую победуПрофсоюзный лидер из Стерлитамака принёс Башкирии всероссийскую победу
Профсоюзный лидер из Стерлитамака принёс Башкирии всероссийскую победу

Программа конкурса включала два домашних задания — «Автопортрет» и «Презентацию конкурсной программы», а также два очных испытания: «Правовое ориентирование» и «Сюрприз», рассказали в пресс-службе вуза. В «Автопортрете» Артур Мухаметшин рассказал о себе как о профсоюзном лидере, подкрепив качества конкретными примерами, и ответил на вопрос, к чему он не был готов, возглавив организацию. В «Презентации» он обосновал необходимость проектного планирования в работе первички. Конкурсы «Правовое ориентирование» и «Сюрприз» выявили знание трудового права и законодательства в сфере образования, а также умение применять их в нестандартных ситуациях.

Артур Мухаметшин возглавил профсоюзную организацию Стерлитамакского филиала в ноябре 2024 года — его единогласно избрали на внеочередной отчетно-выборной конференции. К тому моменту он уже был известен как опытный руководитель с активной жизненной позицией и яркими лидерскими качествами. Сегодня в первичке филиала состоят более 3500 человек.

— Главная миссия профсоюзной организации в вузе — создание среды уверенности и защищенности, — подчеркивает Артур Ирикович. — Университет — это живой организм: студенты, преподаватели, сотрудники. У каждой группы свои вызовы. Наша задача — быть связующим звеном между людьми и администрацией, надежным инструментом для диалога, где любая проблема решается в правовом поле. Мы не просто «касса взаимопомощи», мы партнер в построении здорового университетского сообщества.

По словам победителя, участие в конкурсе стало для него не только проверкой профессиональных компетенций, но и возможностью обмена опытом с коллегами из других регионов. Он уверен, что полученные знания найдут применение в повседневной работе первички.

Ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров поздравил Артура Мухаметшина с победой и подчеркнул значимость результата для всего вуза.

— Победа в конкурсе такого уровня — это признание профессионализма нашего коллеги и, без преувеличения, достижение всего университета. Артур Ирикович доказал, что профсоюзный лидер сегодня — это не просто защитник прав работников, но и стратег, способный выстраивать эффективную кадровую политику, — отметил Вадим Петрович. — Мы в Уфимском университете придаем большое значение развитию социального партнерства и всегда открыты к диалогу. Задача руководства — дать и студентам, и сотрудникам возможность учиться, развиваться, творить, поэтому все вопросы мы решаем, прислушиваясь к мнению профсоюзной организации.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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