Профсоюзный лидер из Стерлитамака принёс Башкирии всероссийскую победу

Программа конкурса включала два домашних задания — «Автопортрет» и «Презентацию конкурсной программы», а также два очных испытания: «Правовое ориентирование» и «Сюрприз», рассказали в пресс-службе вуза. В «Автопортрете» Артур Мухаметшин рассказал о себе как о профсоюзном лидере, подкрепив качества конкретными примерами, и ответил на вопрос, к чему он не был готов, возглавив организацию. В «Презентации» он обосновал необходимость проектного планирования в работе первички. Конкурсы «Правовое ориентирование» и «Сюрприз» выявили знание трудового права и законодательства в сфере образования, а также умение применять их в нестандартных ситуациях.

Артур Мухаметшин возглавил профсоюзную организацию Стерлитамакского филиала в ноябре 2024 года — его единогласно избрали на внеочередной отчетно-выборной конференции. К тому моменту он уже был известен как опытный руководитель с активной жизненной позицией и яркими лидерскими качествами. Сегодня в первичке филиала состоят более 3500 человек.

— Главная миссия профсоюзной организации в вузе — создание среды уверенности и защищенности, — подчеркивает Артур Ирикович. — Университет — это живой организм: студенты, преподаватели, сотрудники. У каждой группы свои вызовы. Наша задача — быть связующим звеном между людьми и администрацией, надежным инструментом для диалога, где любая проблема решается в правовом поле. Мы не просто «касса взаимопомощи», мы партнер в построении здорового университетского сообщества.

По словам победителя, участие в конкурсе стало для него не только проверкой профессиональных компетенций, но и возможностью обмена опытом с коллегами из других регионов. Он уверен, что полученные знания найдут применение в повседневной работе первички.

Ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров поздравил Артура Мухаметшина с победой и подчеркнул значимость результата для всего вуза.

— Победа в конкурсе такого уровня — это признание профессионализма нашего коллеги и, без преувеличения, достижение всего университета. Артур Ирикович доказал, что профсоюзный лидер сегодня — это не просто защитник прав работников, но и стратег, способный выстраивать эффективную кадровую политику, — отметил Вадим Петрович. — Мы в Уфимском университете придаем большое значение развитию социального партнерства и всегда открыты к диалогу. Задача руководства — дать и студентам, и сотрудникам возможность учиться, развиваться, творить, поэтому все вопросы мы решаем, прислушиваясь к мнению профсоюзной организации.

Фото: пресс-служба УУНиТ.