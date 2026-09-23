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Общество
23 Сентября , 15:36

Продлена программа содействия добровольному переселению в Башкирию

В республиканском министерстве труда пояснили: в 2026 году действие программы завершалось, теперь она продлена еще на десять лет, с 2027 по 2036 год. Соответствующее распоряжение о согласовании проекта изменений подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Продлена программа содействия добровольному переселению в БашкириюПродлена программа содействия добровольному переселению в Башкирию
Продлена программа содействия добровольному переселению в Башкирию

Участие в госпрограмме могут принять соотечественники, находящиеся в трудоспособном возрасте, обладающие дееспособностью. Уровень их профобразования должен соответствовать среднему профессиональному или высшему образованию в РФ. Трудовой стаж за последний год должен быть непрерывным и соответствовать направлению подготовки (специальности) по образованию.

В соответствии с постановлением правительства Республики Башкортостан при добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, предусмотрены выплаты. Сумма частичной компенсации затрат участнику госпрограммы определяется на основании фактически понесенных расходов, однако не может превышать 43,8 тысячи рублей для участников и 25,3 тысячи рублей для членов их семей.

Напомним, с  начала реализации госпрограммы на постоянное место жительства в Республику Башкортостан (с 2018 года по август 2026 года) переселились 1074 соотечественника из 11 стран. Так, из Таджикистана переехали 529, из Узбекистана — 158, Казахстана — 97, Туркменистана — 60 человек.

Фото: Динар КАЛИМУЛЛИН.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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