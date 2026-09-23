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Общество
23 Сентября , 12:48

Глава Кировского района Уфы прокомментировал инцидент с ножом в школе

Информацию о происшествии Илвир Нурдавлятов назвал не соответствующей действительности.

Илвир Нурдавлятов/МАХИлвир Нурдавлятов/МАХ
Фото:Илвир Нурдавлятов/МАХ

Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов рассказал о подробностях инцидента в школе № 22.

«Ученик 8 класса пронес в школу кухонный нож. Подчеркиваю, что подросток никому не угрожал. Он приоткрыл карман и показал предмет одноклассникам. Опасных действий или агрессивного поведения зафиксировано не было», — написал чиновник в своем МАХ-канале.

По словам Илвира Нурдавлятова, нож у школьника сразу забрали педагоги. Директор школы провела беседу с матерью восьмиклассника. Информацию, появившуюся в сети интернет, глава район назвал преувеличенной и не соответствующей действительности.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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