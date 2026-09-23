Глава Кировского района Уфы прокомментировал инцидент с ножом в школе

Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов рассказал о подробностях инцидента в школе № 22.

«Ученик 8 класса пронес в школу кухонный нож. Подчеркиваю, что подросток никому не угрожал. Он приоткрыл карман и показал предмет одноклассникам. Опасных действий или агрессивного поведения зафиксировано не было», — написал чиновник в своем МАХ-канале.

По словам Илвира Нурдавлятова, нож у школьника сразу забрали педагоги. Директор школы провела беседу с матерью восьмиклассника. Информацию, появившуюся в сети интернет, глава район назвал преувеличенной и не соответствующей действительности.