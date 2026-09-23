Фактчекинг по-башкирски: Приостановка работы НПЗ «Башнефть-Новойл» — фейк!

Выдающий себя за официальный, аккаунт размещает ложную информацию. В частности, будто НПЗ «Башнефть-Новойл» приостанавливает работу после атаки БПЛА. На самом деле — это ложь.

Александр Шельдяев уже сообщил на своем официальном канале, что данный аккаунт фейковый. И указал ссылки на свои официальные соцсети.

Подлинный телеграм-канал заместителя главы кабмина ведется с мая 2022 года. А поддельный аккаунт создан недавно. Мошенники для убедительности дублируют посты с официальной страницы чиновника, и добавляют собственные вбросы.

В марте этого года Александр Шельдяев также предупреждал о появлении фейковых страниц в мессенджерах, созданных от его имени. Тогда он призвал игнорировать сообщения с таких аккаунтов и не передавать через них личную или служебную информацию.

«Враги используют все средства для дестабилизации обстановки и посева паники. Будьте бдительны. Доверяйте только официальным источникам», — предупреждает портал «Фактчекинг по-башкирски».

Фото: портал «Фактчекинг по-башкирски».