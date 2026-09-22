В Башкирии единое пособие назначили родителям 188 тысяч детей

Единое пособие на детей до 17 лет назначается, если среднедушевой доход на члена семьи не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения, это 16 856 рублей. Также оценивается имущественная обеспеченность семьи.

В зависимости от доходов, размер пособия может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей. Это 8 175 рублей, 12 262,5 рубля и 16 350 рублей соответственно.

По правилам, доход каждого трудоспособного члена семьи старше 18 лет должен составлять за год не менее 8 МРОТ, то есть 216 744 рублей. Требование не применяется, если в течение десяти месяцев были уважительные причины для его отсутствия. К последним относятся беременность, уход за ребенком до трех лет, статус многодетной семьи у единственного родителя, обучение по очной форме до 23 лет, получение пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Периоды ухода за инвалидом I группы или престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, также являются уважительной причиной отсутствия доходов, но только если речь идет о родственнике.

Пособие назначается на год. Для его продления нужно подать заявление в последний месяц периода назначения либо в следующем месяце после завершения срока выплат.

Оформить пособие можно через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда.