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Общество
22 Сентября , 10:40

Радий Хабиров: Башкирия — один из самых молодёжных регионов страны

Глава республики в интервью информационному агентству «Интерфакс» рассказал о мерах, которые предпринимаются, чтобы молодые люди связывали свою жизнь с малой родиной.

Радий Хабиров: Башкирия — один из самых молодёжных регионов страныРадий Хабиров: Башкирия — один из самых молодёжных регионов страны
Радий Хабиров: Башкирия — один из самых молодёжных регионов страны

Башкирия — один из самых молодежных регионов России: здесь проживает более 1 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет. По словам Радия Хабирова, именно они становятся объектом агрессивной информационной войны, развязанной Западом против России. Эта война направлена на искажение исторической правды и разрушение традиционных ценностей. В таких условиях системная работа с молодежью приобретает особую важность.

В республике этим занимаются 1,5 тысячи сотрудников молодежных учреждений. Учреждение Дня работника сферы молодежной политики стало признанием их вклада в будущее региона и страны. По итогам прошлого года Башкирия впервые вошла в топ-3 регионов России по эффективности реализации молодежной политики.

Радий Хабиров отметил, что власти стараются выстроить системное взаимодействие с разными молодежными средами, вплоть до неформальных сообществ. Для этого проводятся тематические мероприятия для предпринимателей, ученых, спортсменов, добровольцев, студентов и школьников. Программа включает образовательно-просветительский блок: молодые люди получают знания от федеральных и региональных экспертов и могут выстраивать карьерные траектории при поддержке профессиональных сообществ.

Важной частью таких событий становятся встречи с руководством республики.

— Сам лично с радостью приезжаю к ребятам — пообщаться, ответить на их вопросы, рассказать о том, как развивается Башкортостан, какие возможности открываются для них, если они останутся жить и работать в республике. А тем, кто решил учиться в крупных федеральных вузах, сказать, что мы всегда ждем их домой. Это важно, потому что через какое-то время курс развития Башкирии будут определять эти ребята, — резюмировал Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба минмолодежи РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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