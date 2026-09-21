Водитель маршрутки из Стерлитамака стал участником шоу талантов на ТНТ

На телеканале ТНТ стартовало шоу талантов «Хочу на ТНТ». Его участники претендуют на денежный приз в размере десяти миллионов рублей. Среди талантов — Рустам Яхшибаев из Башкирии, сообщает пресс-служба телеканала.

Рустам — знаменитый «поющий водитель» маршрутки из Стерлитамака, ставший настоящей звездой социальных сетей. Он прославился тем, что превратил свой общественный транспорт в живую концертную площадку для горожан. Его репертуар включает песни на более чем десяти языках (русском, башкирском, татарском, английском, итальянском и др.). В настоящее время Рустам продолжает радовать людей, совмещая работу и выступления на праздничных мероприятиях.

«В один прекрасный день меня подсняла моя пассажирка, выложив в интернет. Этот ролик набрал много просмотров, после чего я начал снимать себя и выкладывать в социальные сети. У меня нет музыкального образования, но я стараюсь петь красиво. Так и получается: заходят люди, подпевают мне, всегда с улыбкой и настроением выходят в из моей маршрутки», — поделился мужчина с жюри в приветствии.

Перем первыми лицами телеканала водитель маршрутки исполнил хит Серова «Я люблю тебя до слез». Несмотря на душевное исполнение и интересную личную историю, во второй тур наш земляк не прошел.

«Это супер в рамках какого-то камерного выступления, но я пока не вижу вам применения на нашем канале», — обосновала свой отказ Ольга Бузова.

Сам Рустам с решением жюри не согласен, но не расстраивается и намерен и дальше заниматься музыкой.

Фото: личный архив Рустама ЯХШИБАЕВА.