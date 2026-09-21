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Общество
21 Сентября , 13:27

Водитель маршрутки из Стерлитамака стал участником шоу талантов на ТНТ

На федеральном телеканале выступил Рустам Яхшибаев, поющий на десяти языках.

Водитель маршрутки из Стерлитамака стал участником шоу талантов на ТНТВодитель маршрутки из Стерлитамака стал участником шоу талантов на ТНТ
Водитель маршрутки из Стерлитамака стал участником шоу талантов на ТНТ

На телеканале ТНТ стартовало шоу талантов «Хочу на ТНТ». Его участники претендуют на денежный приз  в размере десяти миллионов рублей. Среди талантов — Рустам Яхшибаев из Башкирии, сообщает пресс-служба телеканала.

Рустам — знаменитый «поющий водитель» маршрутки из Стерлитамака, ставший настоящей звездой социальных сетей. Он прославился тем, что превратил свой общественный транспорт в живую концертную площадку для горожан. Его репертуар включает песни на более чем десяти языках (русском, башкирском, татарском, английском, итальянском и др.). В настоящее время Рустам продолжает радовать людей, совмещая работу и выступления на праздничных мероприятиях.

«В один прекрасный день меня подсняла моя пассажирка, выложив в интернет. Этот ролик набрал много просмотров, после чего я начал снимать себя и выкладывать в социальные сети. У меня нет музыкального образования, но я стараюсь петь красиво. Так и получается: заходят люди, подпевают мне, всегда с улыбкой и настроением выходят в из моей маршрутки», — поделился мужчина с жюри в приветствии.

Перем первыми лицами телеканала водитель маршрутки исполнил хит Серова «Я люблю тебя до слез». Несмотря на душевное исполнение и интересную личную историю, во второй тур наш земляк не прошел.

«Это супер в рамках какого-то камерного выступления, но я пока не вижу вам применения на нашем канале», — обосновала свой отказ Ольга Бузова.

Сам Рустам с решением жюри не согласен, но не расстраивается и намерен и дальше заниматься музыкой.

Фото: личный архив Рустама ЯХШИБАЕВА.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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