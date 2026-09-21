В Башкирии подвели итоги работы в сферах ЖКХ, строительства и транспорта

Жилищное строительство: исторический максимум и комплексное развитие

С 2019 года объемы ввода жилья в Башкирии выросли в полтора раза. В 2024 году достигнут рекордный показатель за всю историю республики — 3 млн 348 тыс. кв. м. За семь лет введено почти 22 млн кв. м жилья, что позволило порядка 850 тыс. семей улучшить жилищные условия. Обеспеченность жильем увеличилась на 20% и превысила 31 кв. м на человека (в 2019 году — 26 кв. м). Республика стабильно входит в десятку лучших регионов страны по объемам вводимого жилья.

Важным трендом стал переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий (КРТ). Заключено 49 договоров о КРТ с градостроительным потенциалом почти 4,9 млн кв. м. Параллельно улучшены жилищные условия более 67 тыс. льготников на общую сумму почти 25 млрд рублей. Полностью решена проблема обманутых дольщиков: восстановлены права почти 15 тыс. граждан, из реестра проблемных объектов исключены 136 домов, завершено строительство 80 проблемных объектов. За семь лет расселено более 170 тыс. кв. м непригодного жилья. Построено 166 социальных объектов.

Дороги и транспорт: масштабная модернизация

За 2019–2026 годы на развитие дорожной инфраструктуры из Дорожного фонда республики направлено свыше 263 млрд рублей. Отремонтировано и построено более 10 тыс. км дорог и свыше 11 тыс. погонных метров мостов. В том числе на региональные и межмуниципальные дороги пришлось около 3,5 тыс. км и порядка 9 тыс. погонных метров мостов. Муниципалитетам выделено 89 млрд рублей, что позволило привести в порядок 8 тыс. км местных дорог и более 5 тыс. погонных метров мостов.

Реализованы крупные проекты при федеральной поддержке: Восточный выезд, реконструкция дороги Бирск — Тастуба — Сатка, мост через реку Ик. Завершается проект «Южные ворота» Уфы. Повышается безопасность дорожного движения: количество комплексов фотовидеофиксации за семь лет выросло более чем в 10 раз — до 1877 единиц, при этом зафиксировано снижение смертности в ДТП.

Существенно обновлен подвижной состав: приобретено 1519 автобусов. Модернизируется пригородный железнодорожный транспорт — на маршрутах курсируют 18 современных составов («Орлан», «Ласточка», «Финист»). Пассажиропоток на железной дороге вырос в 1,5 раза и достиг 5,2 млн человек. Международный аэропорт Уфа в 2025 году обслужил 4,9 млн пассажиров — на 36% больше, чем в 2019 году.

ЖКХ и комфортная городская среда

В жилищно-коммунальную отрасль за семь лет привлечено более 70 млрд рублей, из них 37 млрд — средства федерального бюджета и заемные средства. По программам модернизации коммунальной инфраструктуры построено, реконструировано и капитально отремонтировано 85 объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения на общую сумму 10 млрд рублей (в том числе 7,2 млрд из федерального бюджета). Более 9,5 млрд заемных средств направлено на 42 проекта в коммунальной сфере. С использованием механизма инфраструктурных облигаций обеспечена коммунальной инфраструктурой территория «Забелье» в Уфе — стоимость проекта составила 23 млрд рублей. На комплексное благоустройство 1472 дворов направлено 7,7 млрд рублей; на треть обновлен парк коммунальной техники.

Значительный вклад внесли федеральные программы. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и конкурса малых городов привлечено 17 млрд рублей, благоустроено более 1000 территорий. В конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победили 44 проекта республики, 31 из них уже реализован. Общий бюджет этих проектов составляет порядка 7,5 млрд рублей (из них 3 млрд 765 млн — средства федерального бюджета).

Подводя итоги, премьер-министр Андрей Назаров поручил продолжить реализацию начатых инфраструктурных проектов и не сбавлять темпов жилищного строительства, подчеркнув важность устойчивого развития всех отраслей для повышения качества жизни населения.

Фото: пресс-служба правительства РБ.