+9 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
21 Сентября , 13:10

В Башкирии безопасность на выборах обеспечивали более 8 тысяч человек

Во время проведения Единого дня голосования для обеспечения безопасности в регионе была задействована группировка сил и средств в составе более восьми тысяч человек, сообщил на правительственном оперативном совещании председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

В Башкирии безопасность на выборах обеспечивали более 8 тысяч человекВ Башкирии безопасность на выборах обеспечивали более 8 тысяч человек
В Башкирии безопасность на выборах обеспечивали более 8 тысяч человек

С 18 по 20 сентября безопасность сотрудникам избиркомов, кандидатам, наблюдателям и избирателям обеспечивали сотрудники правоохранительных органов и экстренных оперативных служб региона.

Меры были предприняты для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций, учитывая, что голосование проходило в условиях военной, террористической и информационной угроз и опасностей.

Как отметил докладчик, происшествий за указанный период в республике во время выборной кампании не допущено.

Фото: скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru