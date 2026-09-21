В Башкирии безопасность на выборах обеспечивали более 8 тысяч человек

С 18 по 20 сентября безопасность сотрудникам избиркомов, кандидатам, наблюдателям и избирателям обеспечивали сотрудники правоохранительных органов и экстренных оперативных служб региона.

Меры были предприняты для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций, учитывая, что голосование проходило в условиях военной, террористической и информационной угроз и опасностей.

Как отметил докладчик, происшествий за указанный период в республике во время выборной кампании не допущено.

Фото: скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.