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Общество
21 Сентября , 10:01

В Башкирии 80 малых предприятий получили участки на льготных основаниях

Меры поддержки предоставило министерство земельных и имущественных отношений, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РБ.Правительство РБ.
Фото:Правительство РБ.

Речь идет о скидках в течение трех лет на аренду госимущества и выкуп недвижимости, а также понижающем коэффициенте при передаче объектов социально ориентированным НКО, малым и средним предприятиям, уточнила вице-премьер — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская на заседании правительства.

Скидка на аренду госимущества предусматривает оплату 40 процентов от полной ставки в первый год, 60 процентов — во второй, 80 процентов — в третий год. Понижающий коэффициент действует в течение двух лет: земельные участки можно выкупить за 75 процентов кадастровой стоимости.

— Мы располагаем широким набором инструментов поддержки предпринимателей и будем максимально их использовать. Бизнес активно пользуется этими механизмами, и наша задача — делать их понятными и доступными. Всего поддержкой воспользовались более 400 предпринимателей, включая самозанятых, — отметила Наталья Полянская.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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