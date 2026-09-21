В Башкирии 80 малых предприятий получили участки на льготных основаниях

Речь идет о скидках в течение трех лет на аренду госимущества и выкуп недвижимости, а также понижающем коэффициенте при передаче объектов социально ориентированным НКО, малым и средним предприятиям, уточнила вице-премьер — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская на заседании правительства.

Скидка на аренду госимущества предусматривает оплату 40 процентов от полной ставки в первый год, 60 процентов — во второй, 80 процентов — в третий год. Понижающий коэффициент действует в течение двух лет: земельные участки можно выкупить за 75 процентов кадастровой стоимости.

— Мы располагаем широким набором инструментов поддержки предпринимателей и будем максимально их использовать. Бизнес активно пользуется этими механизмами, и наша задача — делать их понятными и доступными. Всего поддержкой воспользовались более 400 предпринимателей, включая самозанятых, — отметила Наталья Полянская.