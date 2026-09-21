Семь лет развития: как Башкирия укрепляет социальную сферу

Образование: ремонт, стройка и «Профессионалитет»

Премьер-министр Андрей Назаров сообщил, что за отчетный период на образование направлено более 669 млрд рублей, из них 67 млрд — привлеченные средства федерального бюджета. Это позволило капитально отремонтировать почти 200 школ, детских садов и колледжей.

В рамках программы «Профессионалитет» к концу текущего года в республике будут работать 27 кластеров, а в 2027 году — 35. По этому показателю Башкирия занимает лидирующие позиции в стране.

Первый заместитель премьер-министра Урал Кильсенбаев добавил: в 2019–2020 годах введены в эксплуатацию 53 школы почти на 30 тысяч мест, а с учетом совмещенных объектов — 69 детских садов примерно на 10 тысяч мест. Таких темпов строительства социальных объектов в республике ранее не фиксировалось, при этом работы не останавливались даже в пандемию и в условиях специальной военной операции.

Значимым результатом стало вхождение Башкирии впервые в топ-5 регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников. В текущем году зафиксировано рекордное количество высокобалльных работ на ЕГЭ — 210.

Республика начала внедрять «Профессионалитет» еще в 2021 году — раньше, чем стартовал федеральный проект. Первый федеральный кластер создан на базе Уфимского машиностроительного колледжа, далее развитие шло по нарастающей: семь кластеров в 2023 году, шесть — в 2024-м, пять — в 2025-м; до конца текущего года планируется создать еще восемь. Такая модель позволяет привлекать федеральные средства и формировать точки роста для молодежи.

Отдельный приоритет — поддержка педагогов: несмотря на сложный период, в республике сохраняются дополнительные выплаты учителям и воспитателям.

Культура: объекты мирового уровня

В развитие культуры за этот период привлечено более 109 млрд рублей. Созданы уникальные музейные и просветительские объекты мирового уровня — от музейного комплекса «Шульган-Таш» и мсторико-мемориального парка «Салауат ере» до визит-центра будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Здравоохранение: доступность и качество

Особое внимание уделено укреплению материально-технической базы системы здравоохранения. Возведены 47 новых объектов: 17 зданий больниц и поликлиник и 30 капитальных врачебных амбулаторий. Приобретено свыше 35 тыс. единиц современного медицинского оборудования, парк санитарного транспорта пополнен более чем на 1,2 тысячи автомобилей.

В сельской местности построены 637 фельдшерско-акушерских пунктов, проведен капитальный ремонт 144 объектов здравоохранения в 105 медорганизациях. Младенческая смертность за указанный период снизилась более чем в два раза, общая смертность — почти на треть. Установка модульных медицинских объектов позволила открыть пункты первичной помощи там, где их раньше не было или где они находились в аварийном состоянии.

Принятые меры стали основой для роста удовлетворенности населения медицинской помощью: показатель достиг 70,2%, что существенно выше среднероссийского уровня (56%).

Поликлиники Уфы — и детские, и взрослые — не попали в федеральную программу модернизации первичного звена, действующую с 2021 года. Чтобы закрыть этот пробел, по поручению главы Башкирии Радия Хабирова в июне 2023 года инициирована отдельная региональная программа «Модернизация учреждений здравоохранения, расположенных на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» на 2024–2029 годы.

«Повышение доступности и качества медицинской помощи — приоритет правительства республики. Поставленная вами задача, Андрей Геннадьевич, быть в топ-3 по стране по всем этим сферам развития, будет исполнена», — подчеркнул Урал Кильсенбаев, завершая выступление.

Фото: пресс-служба правительства РБ.