«Республика Башкортостан» сообщает об основных итогах минувшей недели

Подверглась критике клановая система в судах Башкирии

На минувшей неделе продолжались развиваться события, связанные с Верховным судом РБ. Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на свой же вопрос «почему в Башкирии вакансии замещаются судьями из Татарстана?» на оперативном совещании правительства республики.

«С мая 2023 года, со дня назначения Раиля Шайдуллина председателем Верховного суда Республики Башкортостан, 149 судей ушло в отставку. В основном это люди 45 лет, обладающие достаточным профессиональным опытом. Эти вакансии постепенно замещаются судьями из Татарстана, сейчас это 22 человека. И не в Татарстане проблема. Сегодня в Верховном суде РБ работают 120 судей, с мая 2023 года было уволено 40 судей Верховного суда — треть. Пополнение — 10 судей пришли из соседнего региона. Ни одного судьи из нашей республики я не видел. Также к нам пришли работать судьи районных городских судов. Рядовые судьи, которые не занимали больших должностей в Татарстане, у нас сейчас возглавляют Стерлитамакский городской суд, Сибайский городской суд, Октябрьский городской суд, Советский районный суд Уфы, Дюртюлинский, Нефтекамский горсуды», — сказал Хабиров.

Как процитировал руководитель Башкирии отчет КСП столицы, с 2024 года руководство Верховного суда РБ, а также его судей и членов их семей перевозили из Казани в Уфу, и обратно. «Судьи ВС РБ ездили в Казань на юбилей юридического вуза Татарстана. Кроме того, служебный транспорт городской администрации использовался для доставки и передачи подарков из Уфы в Казань. Видите, как здорово-то? За счет бюджетных средств города оплачивались гостиницы для сотрудников Верховного суда Республики Башкортостан. Счетная палата установила 136 случаев, то есть это все носило системный характер. Ущерб составляет 661 тысячу рублей», — отметил Хабиров.

Глава Башкирии назвал эти факты откровением для себя. «Что происходит в органах судейского сообщества республики? Для меня это стало откровением. Есть такой орган — Совет судей республики, который в период между конференциями судей правомочен принимать решения по всем вопросам, относящимся к деятельности судейского сообщества в субъектах России, за исключением вопросов квалификационной коллегии судей. Всего членов совета судей 24, и как вы думаете, кто является председателем Совета судей Башкирии? Судья из соседнего региона. Он меньше года работал на должности верховного судьи. Видимо, заработал авторитет за это время и стал председателем совета судей. Еще трое членов совета судей — тоже из этого региона. Есть мировая судья, которая даже свой срок не отработала. Авторитетнейший орган возглавляют», - сказал руководитель республики.

В Башкирии построят школы на условиях концессии

На очередном «Строительном часе» рассмотрели ход возведения школ в Уфе и Нефтекамске на основе государственно-частного партнёрства.

Речь идёт о трёх образовательных учреждениях вместимостью 1 225 мест каждое, которые строят в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (входит в корпорацию ВЭБ.РФ). Два объекта располагаются в Ленинском и Дёмском районах Уфы и один – в микрорайоне № 14 Нефтекамска.

В соответствии с графиками работ, учебные корпуса должны достроить в 2026 году. Заместитель генерального директора ООО «ПроШкола» Андрей Григоржевский сообщил, что проекты реализуют в запланированные сроки, сообщает пресс-служба главы региона.

О достижениях Башкирии рассказали на федеральном телеканале

В эфире канала «Россия24» вышел спецрепортаж Алексея Михалёва «Республика Башкортостан: счастливая душа». Одним из авторитетных собеседников тележурналиста стал глава республики.

В специальном репортаже Башкирия показана как уникальное место соединения древности и современности. Корреспондент рассказывает о коневодческом и бортевом промыслах, современной музыке, основанной на башкирских народных традициях, сохранении танцевальной культуры, развитии спорта, образования и промышленности. Комментарии Радия Хабирова добавляют авторитетности словам ведущего. Вот о чем говорит глава Башкирии.

О спорте: «Все, что мы делаем в плане спорта, — чтобы дети занимались спортом». А Дворец борьбы — это огромный спортивный комплекс, такая машина или завод, где из маленьких детишек делают крепких сильных ребят и девчушек».

О семье: «Нет ничего счастливее, чтобы у тебя было много детей». В республике более 50 тысяч многодетных семей, и число растет. Но молодые семьи принимают решение, опираясь на уверенность: работа, зарплата, медицина, образование, комфортная среда. Это должна быть частью большой, государственной идеологии».

О воспитании: «В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова — инструкторы, бывшие военнослужащие и участники СВО. По-отечески, по-офицерски объясняют. Мальчишки впервые ночуют вне дома — и выходят оттуда чуть старше».

О пчеловодстве: «Более пяти тысяч человек занимаются этим видом деятельности — пассионарные, очень слаженные. Чужих пчел с южных регионов не пускают. Свое берегут».

О древности и современности: «С одной стороны — древняя пещера Шульган-таш с наскальными рисунками, которым более 17 тысяч лет. С другой — крупнейшее предприятие, где производят боевые двигатели для самолетов. Хоть мы и разные, но мы очень переплетены. История с будущим нации — одно целое и технологическое достижение с сохранением невероятной культуры и природы».

Участники кадрового проекта «Герои Башкортостана» получили дипломы

В Уфе глава республики Радий Хабиров вручил дипломы об окончании обучения участникам кадрового проекта «Герои Башкортостана».

Обращаясь к выпускникам, Радий Хабиров отметил, что проект вызвал большой интерес среди военнослужащих со всей страны — поступило порядка 2 тысяч заявок более чем из 40 регионов России, в финал вышли 70 человек, и 64 из них получили заветные дипломы.

«В бою вы прошли через тяжелейшие испытания, с оружием в руках защищали Отечество. Теперь в мирной жизни вам предстоит направить на благо республики свой опыт, волю и умение преодолевать трудности», — отметил Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что программа уже приносит конкретные результаты: «23 человека — практически каждый третий выпускник курса – уже работают в органах государственной власти, местного самоуправления и организациях республики».

Объявлены победители третьего конкурса грантов главы Башкирии для НКО

В третьем конкурсе грантов главы республики на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых проектов в 2026 году победила 41 НКО.

На конкурс поступило 210 заявок. Победители — из разных районов республики: 26 проектов — из Уфы, по три — из Стерлитамака и Чишминского района, еще по одному — из Сибая, Нефтекамска, Октябрьского, Ишимбайского, Иглинского, Миякинского, Гафурийского, Нуримановского и Белебеевского районов.

Это финальный конкурс Фонда в 2026 году. За год проведено пять конкурсов для некоммерческих организаций, получили 880 заявок и поддержали 159 проектов. При этом 57 организаций — это больше трети всех победителей — получили грант впервые.

— Все проекты направлены на конкретную поддержку жителей республики, и мы уверены, что их реализация принесет ощутимые результаты. Благодарим всех участников конкурсов за активную гражданскую позицию и ждем новые заявки в 2027 году, — отметила генеральный директор Фонда грантов главы Башкортостана Люция Сайфуллина.

Курултай Башкирии объявлен самым инициативным парламентом России

Госсобрание Башкирии стало самым активным региональным парламентом России по итогам работы в Госдуме VIII созыва, сообщают «Ведомости» в анализе инициатив субъектов страны, основанном на информации Системы обеспечения законодательной деятельности.

С октября 2021 года парламентарии республики внесли в нижнюю палату российского парламента 55 новых законопроектов. Еще 12 инициатив перешли на рассмотрение из предыдущих созывов. На втором месте — Брянская областная дума (41 законопроект), а заксобрание Санкт-Петербурга на третьем месте (39).

«Столь высокая активность во многом связана с личным опытом Главы Башкортостана Радия Хабирова. В 2009–2016 годах он работал заместителем начальника Управления Президента России по внутренней политике. Региональные парламенты, как правило, вносят инициативы, согласованные с федеральным центром, а их реализация затем делегируется субъектам. Опыт Хабирова помогает республике точно улавливать федеральные тренды и выстраивать эффективную координацию при подготовке законодательных предложений», — уверен руководитель холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Востребованность законопроектов региона кроется в самой природе башкирского парламентаризма, считают федеральные эксперты. Многие законы, рожденные в Башкирии, действуют в других субъектах РФ и легли в основу федеральных правовых актов. Такой результат — заслуга сильной юридической школы республики.

В Башкирии вручили дипломы стипендиатов главы республики

Состоялась торжественная церемония вручения дипломов стипендиатов главы Башкирии. Награды из рук руководителя региона Радия Хабирова получили лучшие аспиранты и студенты республиканских вузов, добившиеся выдающихся успехов в учебе и науке.

Напомним, что специальные стипендии были учреждены в 2019 году. Всего предусмотрено 85 мест: 35 — для аспирантов и 50 — для студентов. Кандидаты проходят строгий отбор на конкурсной основе непосредственно в университетах и научных организациях.

— Для меня большая честь вручить вам дипломы стипендиатов. Мы очень вами гордимся. И счастливы, что у нас такая талантливая молодежь, которая занимается наукой и будет двигать нашу республику вперед, — обратился к собравшимся Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что республика заинтересована в развитии науки и внедрении ее достижений в реальный сектор экономики. По его словам, для молодых ученых создаются комфортные условия для жизни и учебы, а также открываются новые возможности для самореализации.

— Понимая значимость вашей деятельности, мы в республике многое делаем для того, чтобы наука развивалась... И эту работу обязательно продолжим, — заверил руководитель Башкирии.

Отдельно Радий Хабиров отметил успехи региона в научно-технологической сфере. Башкортостан четвертый год подряд удерживает позиции в топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов.

В Уфе открылся детский культурный центр «Аргымак»

В столице Башкирии на базе Центра детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди начал работу детский культурно-просветительский центр «Аргымак».

Он стал одним из восьми таких центров, созданных в рамках нацпроекта «Семья» на базе библиотек и культурно-досуговых учреждений. Старт их работе в режиме видеосвязи дал глава республики Радий Хабиров. Новые пространства появились в Уфе, Октябрьском, Сибае, Мишкинском, Ишимбайском и Уфимском районах.

«Ребят здесь ждет увлекательное путешествие. Это будет не просто библиотека, а современное пространство, где традиции встречаются с технологиями. Мы хотим, чтобы эффект был такой: «Вау!», чтобы дети пришли и поняли: у нас библиотека такая современная», — рассказала заведующая центром Людмила Кунаккужина.

По ее словам, название «Аргымак» отсылает к образу стремительного и благородного коня и символизирует уверенное движение ребенка вперед, открытие мира знаний.

Международные наблюдатели посетили избирательные участки Башкирии

В первый день голосования, 18 сентября, в Центре общественного наблюдения за выборами в Башкирии побывали наблюдатели из Германии, Индонезии, Мадагаскара, Турции и Бразилии. Они встретились с руководством Центризбиркома республики и представителями СМИ и поделились своими впечатлениями от организации выборов в Башкирии.

Во время встречи председатель ЦИК РБ Азат Галимханов рассказал об устройстве избирательной системы региона. Он отметил, что в республике открыли двери 69 территориальных и 3249 участковых комиссий, в их работе задействованы около 27 тысяч членов комиссий.

Председатель ЦИК РБ сообщил, что все участковые комиссии открылись вовремя, работа идет в штатном режиме. На выборах работают наблюдатели, представляющие Общественную палату республики, политические партии и кандидатов.

«Я бы хотела поздравить вас, потому что с точки зрения логистики, с точки зрения информационного обеспечения, с точки зрения того, что вам удалось поставить камеры и централизованно собирать информацию — это, конечно, новый век», — сказала член Национального собрания Республики Мадагаскар Софи Соамиадана Рацирака.

Эксперт из Бразилии Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо, полковник армии Бразилии в резерве, вице-президент Института передовых исследований в области геополитики, безопасности и конфликтов (GSEC) поинтересовался, почему в России до сих пор используют бумажные бюллетени. Представители ЦИК Башкирии сообщили, что электронное голосование уже применяется в 32 регионах России.

«Это процесс постепенный, эволюционный. Позиция Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заключается в том, что сами субъекты по мере своей готовности, желанию могут начинать использовать электронное голосование», — пояснил Азат Галимханов.

Башкирия стала лидером акции «Выбираю чистый воздух»

В Москве подвели итоги пятого сезона всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Башкирия — в числе лидеров.

Республика Башкортостан активно участвовала в акции. В республике участники прошли более 41 тысячи «чистых» километров, а мероприятия собрали больше 4,5 тысяч человек.

— Наша республика активно включилась в акцию — мы поддержали марафон в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, и жители показали, что готовы менять привычки ради будущего. В номинации «Самое активное предприятие» победила Башкирская содовая компания из Стерлитамака. Благодарю всех организаторов за возможность стать частью такого важного движения. Республика Башкортостан и дальше будет поддерживать инициативы по улучшению качества воздуха и сохранению природы для будущих поколений. Поздравляю всех победителей и участников марафона и благодарю за ответственность и неравнодушие, — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

Радий Хабиров назвал дату открытия математического лицея

Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел ход строительства математического лицея в Уфе, сообщает пресс-служба руководителя региона. Объект возводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Заместитель премьер-министра правительства РБ Рустем Газизов доложил главе Башкирии, что строительная готовность объекта на данный момент составляет 28 процентов. Радий Хабиров отметил, что территория учебного заведения обязательно должна быть огорожена, а учителям и ученикам необходимо использовать для прохода через КПП электронную карту. Также руководитель региона отметил, что открыть лицей планируют в сентябре 2027 года.

— Большой объект, практически четыре миллиарда рублей сюда вкладываем, — сказал Радий Хабиров. — Делаем школу XXI века, где будем воспитывать интеллектуальную элиту республики. Важно, что инициативу строительства поддержал президент страны Владимир Путин. Поэтому уделяем серьезное внимание всему — я даже сегодня приехал, чтобы выбрать облицовку фасада. Также здесь будут парк, небольшой стадион, своя беговая дорожка, два спортзала, отличная библиотека, гостиница высокого уровня. Наша задача — создать лицей-интернат, чтобы мы могли приглашать сюда школьников со всего Башкортостана. У нас в каждом районе есть талантливые ребята. Отборочный тур стартует уже 1 октября, наберем учеников с 6-го по 10-й классы. Преподавателей тоже будем приглашать по отбору, потому что это флагманская, эталонная история.

В Башкирии завершилось трехдневное голосование на выборах

20 сентября, в третий заключительный день выборов, в 20.00 завершилось голосование на всех избирательных участках республики.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября в Башкирии проходили выборы депутатов Государственной Думы IX созыва, дополнительные выборы депутата республиканского парламента по 28-му округу, депутатов Горсовета Уфы и представительных органов местного самоуправления.

Голосование обеспечивала Центральная избирательная комиссия, 69 территориальных и 3250 участковых избирательных комиссий.

Сегодня, 21 сентября, секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова сообщила промежуточные итоги голосования. По состоянию на 12:00 обработано 88,4% протоколов участковых избирательных комиссий. Явка, по предварительным сведениям, составляет 80,43%.

На выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва по федеральному округу на территории Республики Башкортостан, по предварительным данным, лидируют следующие партии: «Единая Россия» — 64,09%, КПРФ — 9,37%, ЛДПР — 8,01%, «Справедливая Россия» — 7,42%, «Новые люди» — 7,22%.

Оставшиеся пять партий не набирают одного процента: Партия пенсионеров — 0,86%, Российская экологическая партия «Зеленые» — 0,63%, «Родина» — 0,62%, Коммунисты России — 0,59%, партия «Прямая демократия» — 0,49%.

Горячая линия связи с избирателями ЦИК Башкирии 8-800-347-54-54 продолжит работу. Задать вопросы по выборам можно будет 21 и 22 сентября с 10.00 до 14.00.

Иллюстрация: Ильгиза РАФИКОВА.