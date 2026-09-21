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Общество
21 Сентября , 13:00

Радий Хабиров подал заявление в Следственный комитет

Глава Башкирии просит признать его потерпевшим по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Радий Хабиров подал заявление в Следственный комитетРадий Хабиров подал заявление в Следственный комитет
Радий Хабиров подал заявление в Следственный комитет

На оперативном совещании в ЦУР РБ глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что обратился в Следственный комитет с заявлением о нарушении неприкосновенности его частной жизни. Поводом стала переписка, обнаруженная в телефоне адвоката бывшего мэра Уфы Марата Самойлова.

«Должность главы республики — она публичная, — прокомментировал Хабиров. — И, разумеется, публичность предполагает такой широкий интерес к моей персоне, к моей частной жизни. В республике я живу и работаю в качестве главы почти восемь лет, и в принципе — как в аквариуме. Наверное, все обо мне известно, к этому я отношусь совершенно ровно и спокойно. Поверьте, желающих с грязным, сопливым носом залезть в мои личные дела достаточно много. Я не придавал этому значения. Но в ситуации, которая мне стала известна, я все-таки принимаю другое решение».

Далее руководитель региона зачитал отрывки из протокола допроса Самойлова.

«Эти материалы дают мне основания предполагать, что чей-то, подчеркиваю, грязный, сопливый нос, дал поручение собирать в отношении меня информацию», — сказал руководитель региона.

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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