Оскар Ситдиков: Предлагаю всем поддержать инициативу главы Башкирии

Поводом послужил подарок, который сделал руководитель республики пятикласснику Диме Казанцеву из Кушнаренковского района. Его папа, Вячеслав Казанцев, погиб в бою «за ленточкой» в 2024 году. Глава республики познакомился с мальчиком во время мероприятия «Территория героев», который недавно проходил в центре «Патриот». Во время беседы Радий Хабиров спросил школьника, о чем тот мечтает. Как выяснилось – о собаке. Такое желание было не случайным, ведь отец парня до СВО работал кинологом.

Радий Хабиров приехал в гости к Казанцевым и подарил подростку пушистого друга – щенка немецкой овчарки по кличке «Граф». Как отметил даритель, когда «подарок» вырастет он обязательно станет верным охранником для всего семейства: мамы, двух старших сестер и самого Димы.

«Когда он мне рассказал о своей мечте, я не смог ему отказать. Дети наших героев СВО – это наши общие дети. Мы должны о них заботиться. В целом по республике таких ребят не так много, но они все нуждаются во внимании, поддержке и мужском плече. Поэтому в очередной раз обращаюсь ко всем, и прежде всего к членам своей команды: взять на себя заботу о каждом таком ребенке», – подчеркнул Радий Хабиров.

Позицию руководителя региона поддержал его помощник Оскар Ситдиков. В соцсетях он разместил пост, в котором отметил, что подарок школьнику со стороны главы республики – серьезный урок для членов нашего общества. Урок, показавший, что значит быть лидером не на словах, а на деле.

«Для нас, ветеранов СВО, такое отношение к нашим семьям, к нашим детям – особенно ценно. Два года назад мы запустили акцию «Свои дети», которая также стала продолжением примера главы республики, который тогда повел сына погибшего солдата в первый класс вместо отца. Сегодня эта акция включает в себя не только проводы в школу в День знаний. Это полноценная и постоянная забота, наставничество», – рассказал автор поста.

Кроме того, Оскар Ситдиков сообщил, что ветераны СВО взяли под свое шефское крыло воспитанников детских домов и социальных приютов. Поскольку дети, по разным причинам оставшиеся без родительского попечения, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации также нуждаются в заботе.

Помощник главы РБ обратился ко всем жителям Башкирии с призывом – не оставаться равнодушными и тоже по мере сил и возможностей проявить участие в жизни детей, отцы которых погибли, выполняя свой воинский долг.

Фото: скриншот видео канала МАХ главы РБ.